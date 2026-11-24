Wall Street ouvre dans le rouge, retour à la réalité après le rebond de Nvidia

La Bourse de New York a ouvert en baisse mardi, les actions liées à l'intelligence artificielle (IA) cédant du terrain après un rebond spectaculaire la veille en réaction à l'annonce du retour de Jensen Huang chez Nvidia.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 0,60% à 49.299,10 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 1,09% à 7.158,29 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède quant à lui 1,42% à 23.748,11 points.

Nvidia NVDA.O , dont l'action a bondi de plus de 31% lundi, recule de 6,2% en début de séance mardi, les investisseurs se montrant plus prudents alors qu'ils évaluent l'impact de la crise sur le géant américain des puces électroniques, dont les défis, notamment le risque d'une surveillance plus rigoureuse, sont loin d'avoir disparu.

Le secteur des semi-conducteurs, qui avait bénéficié la veille de l'élan soudain de Nvidia, revient également sur ses pas : Micron Technology MU.O , Advanced Micro Devices AMD.O et Marvell Technology MRVL.O perdent entre 5,7% and 8%, tout comme les fournisseurs de services clouds et les opérateurs de centres de données.

Anthropic ANT.O , encore débutant, démarre également la séance dans le rouge, perdant plus de 9% à 79,65 dollars, soit un niveau inférieur aux 83 dollars de son IPO .

Le créateur de Claude n'est pourtant pas la seule entreprise technologique à avoir rapidement perdu ses gains initiaux après une entrée en Bourse retentissante. SpaceX SPCX.O , l'entreprise de satellites d'Elon Musk, a toutefois mis environ un mois à passer sous le prix de son IPO.

En ce qui concerne le reste des entreprises, Hewlett Packard Enterprise HPE.N plonge de 15% après la publication de ses résultats du quatrième trimestre, marqués par une marge brute à 38,0%, en baisse de 210 points de base par rapport au trimestre précédent.

En revanche, les détaillants se démarquent clairement, la chaîne de magasins discount Dollar Tree DLTR.O grimpant de près de 9% après avoir revu à la hausse mardi sa prévision de bénéfice annuel, tandis que Best Buy BBY.N avance de 3,3% grâce à ses propres prévisions, elles aussi plus optimistes.

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(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)