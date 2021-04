Wall Street ouvre dans le rouge au lendemain d'un record pour le S&P 500

La Bourse de New York reculait vendredi en début de séance au lendemain d'un record pour le S&P 500 et malgré des résultats trimestriels globalement positifs pour de nombreuses entreprises cotées.

Vers 13H50 GMT, le Dow Jones Industrial Average perdait 0,32% à 33.949,71 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, baissait de 0,42% à 14.023,04 points et l'indice élargi S&P 500 cédait 0,40% à 4.194,62 points.

Le marché avait fini dans le vert la veille, le S&P 500 terminant même à un niveau de clôture historique, à 4.211,47 points.

Wall Street semblait souffler un peu vendredi matin en dépit de la bonne santé affichée par plusieurs grands noms de la place new-yorkaise.

"Les résultats ont été excellents et pourtant les cours n'ont pas réagi de manière particulièrement haussière", note Patrick O'Hare de Briefing. "La croissance est exceptionnelle, mais elle est tellement forte que beaucoup ont du mal à croire qu'elle peut durer."

Dernier des géants américains de la tech à publier son bilan financier jeudi soir, Amazon a pulvérisé les attentes en triplant ses profits au premier trimestre. Son action s'appréciait de 1,56%.

En revanche, le titre de Twitter s'effondrait de 11,86%, plombé par la croissance décevante du nombre d'utilisateurs quotidiens du réseau des gazouillis et des perspectives financières mitigées du groupe pour le trimestre prochain.

La major pétrolières ExxonMobil, qui a publié ses résultats avant l'ouverture vendredi, a retrouvé le chemin de la croissance en enregistrant un bénéfice net de 2,7 milliards de dollars de janvier à mars grâce au rebond des prix de l'énergie. Son action baissait toutefois de 0,48%.

Sa rivale Chevron (-1,62%) a affiché des résultats en demi-teinte, profitant aussi de la hausse des prix pétroliers mais souffrant de difficultés dans ses activités de raffinage.

Le groupe américain de produits d'hygiène et ménagers Colgate-Palmolive (+1,24%) a, pour sa part, affiché une hausse de ses ventes au premier trimestre, tiré notamment par une demande en hausse en provenance d'Asie et d'Afrique.

Jeudi soir, la biotech américaine Gilead (-0,59%) avait fait part d'une baisse des ventes de certains de ses médicaments phares au premier trimestre tout en précisant avoir compensé ces pertes par les revenus liés à l'antiviral remdesivir, utilisé pour les malades hospitalisés du Covid-19.

Par ailleurs, Apple perdait 0,80%. L'Union européenne a dénoncé vendredi "un abus de position dominante" du groupe californien sur le marché de la musique en ligne à la suite d'une plainte de Spotify. La marque à la pomme a accusé en réponse la plateforme suédoise de chercher à profiter "sans payer" des avantages de l'App Store.

Au rang des indicateurs, les revenus des ménages américains ont bondi de 21,1% en mars, la plus forte hausse jamais enregistrée, sous l'effet des aides du plan de relance, et l'inflation sur un an dépasse les 2%, a indiqué vendredi le département du Commerce.

dho/alb/esp