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Wall Street ouvre dans le désordre, le pétrole inquiète
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 15:55
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La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé mardi, les prix élevés du pétrole pesant sur le moral des investisseurs, tandis que les chiffres de l'inflation aux États-Unis, prévus vendredi, pourraient être déterminants pour la décision de la Fed la semaine prochaine.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 429,11 points, soit 0,80% à 52.985,14 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,09% à 7.711,94 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend en revanche 0,11%, à 26.534,78 points.

La Bourse de New York rouvre mardi après un long week-end marqué par une nouvelle intensification des tensions au Moyen-Orient et, par conséquent, des craintes inflationnistes liées à la hausse des prix du pétrole, qui avoisinent à nouveau les 100 dollars le baril.

Les investisseurs ont par ailleurs revu à la hausse leurs paris sur l'évolution des coûts d'emprunt de la Réserve fédérale (Fed) à la suite d'un rapport sur l'emploi du mois d'août plus solide que prévu, ce qui confère encore plus d'importance au rapport sur les prix à la consommation attendu vendredi, à moins d'une semaine de la décision de la banque centrale sur les taux.

Selon l'outil CME FedWatch, les opérateurs estiment désormais à 60,6% la probabilité d'une hausse des taux d'intérêt ce mois-ci, mais les chiffres sur l'évolution des prix pourraient encore faire évoluer ces attentes.

"(Kevin) Warsh n'est pas aussi facile à cerner que l'était son prédécesseur, Jerome Powell", dit Michael Matousek, responsable des opérations chez U.S. Global Investors, en référence à la réticence de l'actuel président de la Fed à donner des indications prospectives sur la politique monétaire.

Aux valeurs, l'action Qualcomm QCOM.O gagne environ 4%, le fabricant de puces ayant annonce un partenariat avec Amazon

AMZN.O visant à développer des puces sur mesure destinées aux centres de données d'IA du géant du commerce électronique.

Amgen AMGN.O perd pour sa part près de 7% dans les premiers échanges : le traitement anti-cholestérol du groupe suisse Novartis NOVN.S a échoué lors d'une étude très attendue, ce qui suscite des inquiétudes concernant l'olpasiran, le médicament anti-cholestérol expérimental du laboratoire américain.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N44Z0YT

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)

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NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|

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AMAZON.COM
257,0100 USD NASDAQ -0,58%
AMGEN
397,3400 USD NASDAQ -9,12%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
52 853,39 Pts Index Ex -1,05%
NASDAQ Composite
26 441,83 Pts Index Ex -0,25%
NOVARTIS
112,400 CHF Swiss EBS Stocks -10,41%
QUALCOMM
176,6800 USD NASDAQ +4,71%
S&P 500 INDEX
7 691,95 Pts CBOE -0,35%
USA BENCHMARK 10A
4,848 Rates +0,28%
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