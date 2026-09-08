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Wall Street ouvre dans le désordre, le pétrole inquiète
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 16:16
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Un trader consulte l'écran de son terminal à la Bourse de New York.

Un trader consulte l'écran de son terminal à la Bourse de New York.

La Bourse de New York a ‌ouvert en ordre dispersé mardi, les prix élevés du pétrole pesant sur le moral des ​investisseurs, tandis que les chiffres de l'inflation aux États-Unis, prévus vendredi, pourraient être déterminants pour la décision de la Fed la semaine prochaine.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones ​perd 429,11 points, soit 0,80% à 52.985,14 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,09% à 7.711,94 ​points.

Le Nasdaq Composite prend en revanche 0,11%, à ⁠26.534,78 points.

La Bourse de New York rouvre mardi après un long week-end marqué ‌par une nouvelle intensification des tensions au Moyen-Orient et, par conséquent, des craintes inflationnistes liées à la hausse des prix du pétrole, qui avoisinent ​à nouveau les 100 dollars ‌le baril.

Les investisseurs ont par ailleurs revu à la hausse ⁠leurs paris sur l'évolution des coûts d'emprunt de la Réserve fédérale (Fed) à la suite d'un rapport sur l'emploi du mois d'août plus solide que prévu, ce qui confère encore plus ⁠d'importance au rapport sur ‌les prix à la consommation attendu vendredi, à moins d'une semaine de ⁠la décision de la banque centrale sur les taux.

Selon l'outil CME FedWatch, les opérateurs ‌estiment désormais à 60,6% la probabilité d'une hausse des taux d'intérêt ce ⁠mois-ci, mais les chiffres sur l'évolution des prix pourraient encore faire ⁠évoluer ces attentes.

"(Kevin) Warsh ‌n'est pas aussi facile à cerner que l'était son prédécesseur, Jerome Powell", dit Michael ​Matousek, responsable des opérations chez U.S. Global ‌Investors, en référence à la réticence de l'actuel président de la Fed à donner des indications prospectives sur la ​politique monétaire.

Aux valeurs, l'action Qualcomm gagne environ 4%, le fabricant de puces ayant annonce un partenariat avec Amazon visant à développer des puces sur mesure destinées aux ⁠centres de données d'IA du géant du commerce électronique.

Amgen perd pour sa part près de 7% dans les premiers échanges : le traitement anti-cholestérol du groupe suisse Novartis a échoué lors d'une étude très attendue, ce qui suscite des inquiétudes concernant l'olpasiran, le médicament anti-cholestérol expérimental du laboratoire américain.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur

(Rédigé par Diana Mandiá, ​édité par Benoit Van Overstraeten)

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