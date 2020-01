Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street ouvre dans le désordre entre coronavirus et résultats Reuters • 31/01/2020 à 16:10









WALL STREET OUVRE EN ORDRE DISPERSÉ (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé vendredi, les investisseurs semblant tiraillés entre la crainte de voir l'épidémie de coronavirus peser sur la croissance mondiale et le bilan globalement positif du début de la saison des résultats de sociétés. Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones perd 227,53 points, soit 0,79%, à 28.631,91 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,45% à 3.268,79 mais le Nasdaq Composite gagnait 0,25% à 9.322,16 à l'ouverture. Tous trois s'étaient redressés en fin de séance jeudi pour finir dans le vert après des déclarations jugées rassurantes de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la capacité des autorités chinoises à vaincre l'épidémie. Vendredi, Pékin a annoncé que le nombre de cas d'infection approchait 10.000 et la Grande-Bretagne s'est ajoutée à la liste déjà longue des pays touchés par l'épidémie. Celle-ci aura donc dominé l'actualité des marchés tout au long de la semaine, qui devrait se solder par un deuxième repli d'affilée pour les grands indices boursiers américains. L'actualité des résultats n'est par pour autant totalement négligée, comme le prouve le bond de 8,47% de l'action Amazon, le marché saluant des trimestriels supérieurs aux attentes et ramenant la capitalisation du groupe au-dessus de 1.000 milliards de dollars. A la baisse, le géant des engins de terrassement et de construction Caterpillar abandonne 2,17% après une prévision de bénéfice annuel jugée décevante et le pétrolier Chevron 2,46% après l'annonce d'une perte trimestrielle, conséquence de lourdes charges de dépréciation. Les profits des 193 sociétés du S&P 500 qui avaient publié leurs résultats avant vendredi sont en hausse de 0,7% sur un an selon le décompte de Refinitiv alors que le consensus tablait, au début du mois, sur un recul de 0,6%. (Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ +9.27% CATERPILLAR NYSE -1.07% CHEVRON NYSE -3.44%