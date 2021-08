Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : ouverture sur une note hésitante en vue information fournie par Cercle Finance • 20/08/2021 à 15:00









(CercleFinance.com) - Les futures sur le S&P500 (-0,2%) et le Nasdaq-100 (+0,1%) augurent d'une ouverture assez hésitante à Wall Street pour cette séance 'des trois sorcières', au lendemain d'une journée qui a vu les principaux indices actions faire preuve d'une certaine résilience. 'De multiples facteurs ont assombri les perspectives de croissance mondiale, dont l'augmentation des cas de Covid-19, la peur d'un durcissement de la Fed et les mesures de répression réglementaires en Chine', rappelait Wells Fargo. 'De plus l'expiration d'options sur actions de demain a semblé jouer un rôle dans ce pic de volatilité de la semaine', poursuivait la banque californienne, notant que l'indice VIX était alors 'en bonne position pour son plus fort gain hebdomadaire depuis janvier'. Dans l'actualité des valeurs, le fabricant de machines agricoles et de construction John Deere a relevé une nouvelle fois son objectif de profit pour l'exercice, à l'occasion de la présentation de résultats solides au titre de son troisième trimestre comptable. Les opérateurs pourront aussi réagir aux publications trimestrielles, faisant ressortir de fortes hausses des bénéfices, de l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs Applied Materials et de la chaine d'articles de sport Foot Locker. Johnson & Johnson a annoncé jeudi soir qu'Alex Gorsky, son président du conseil et CEO, deviendra président exécutif et laissera les fonctions de CEO à Joaquin Duato, pour l'heure vice-président du comité exécutif, à partir du 3 janvier prochain. Adobe a fait part d'un accord pour l'acquisition de Frame.io, une plateforme de collaboration vidéo basée sur le cloud, transaction valorisée plus de 1,27 milliard de dollars et qui devrait être finalisée au cours de son quatrième trimestre 2020-21.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.