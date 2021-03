Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : ouverture prudente en vue après le rapport ADP Cercle Finance • 03/03/2021 à 15:12









(CercleFinance.com) - Les indices actions américains pourraient commencer la séance sur une note prudente, au vu de futures en repli de 0,1% pour le S&P500 et de 0,4% pour le Nasdaq-100, au lendemain d'une clôture dans le rouge (-1,7% sur le Nasdaq Composite). 'Les opérateurs ont prêté une attention particulière aux remarques des membres de la Fed. Lael Brainard a notamment reconnu que les mouvements de la semaine dernière sur le marché obligataire avaient retenu son attention', rappelait Wells Fargo mardi soir. Incitant les opérateurs à la prudence, le secteur privé des Etats-Unis a créé 117.000 emplois en février selon le rapport du cabinet ADP dévoilé ce matin, là où les économistes espéraient des créations nettement supérieures, et à comparer aux 195.000 de janvier. Toujours au titre du mois écoulé, doivent paraitre peu après l'ouverture, l'indice PMI composite d'IHS Markit -qui était passé de 58,7 en janvier à 58,8 en estimation 'flash'-, puis l'indice ISM non manufacturier. Dans l'actualité des valeurs, Merck a annoncé des accords avec Janssen Pharmaceuticals, filiale de Johnson & Johnson, afin de soutenir la fabrication et la fourniture du vaccin contre la Covid-19 de J&J. A l'occasion de résultats trimestriels meilleurs que prévu, Hewlett Packard Enterprise a relevé mardi soir ses objectifs pour l'exercice 2020-21, visant désormais un BPA ajusté entre 1,70 et 1,88 dollar. Dollar Tree publie au titre de son quatrième trimestre un BPA ajusté en hausse de 19% à 2,13 dollars, conforme au consensus, et indique augmenter de deux milliards de dollars son autorisation de rachats d'actions.

