Wall Street : ouverture prudente après le PMI et l'ISM

(CercleFinance.com) - Wall Street affiche une ouverture prudente (0,3% sur le Dow Jones, 0,2% sur le Nasdaq) pour le mois de mars, qui va commencer par une semaine chargée pour les investisseurs. 'Après le 'sell off' de la semaine dernière sur le marché actions et le retour des taux longs sur des plus bas, les espoirs d'une stabilisation, voire d'un rebond, des marchés actions sont importants', estime Aurel BGC. Le bureau d'études prévient toutefois qu'un tel mouvement 'dépend essentiellement des prochains chiffres sur le développement de l'épidémie de Covid-19 hors de Chine et des mesures prises pour contrer la propagation du virus'. C'est dans ce contexte que les opérateurs ont pris connaissance des indices PMI et ISM manufacturiers. L'indice PMI d'IHS Markit pour le secteur manufacturier des États-Unis ressort à 50,7 pour février, à comparer à 51,9 pour janvier, reflétant ainsi une légère dégradation des conditions opérationnelles dans le secteur d'un mois sur l'autre. L'indice ISM (Institute for Supply Management) pour le secteur manufacturier américain ressort à 50,1 au titre du mois écoulé, à comparer à 50,9 en janvier (chiffre révisé). Le consensus attendait une baisse moins nette à 50,5. Seront également publiés cette semaine les indices des services (mercredi), puis du rapport sur l'emploi (vendredi) pour février, et aussi du Livre Beige de la Fed (mercredi). Les prochains jours s'annoncent plus calmes sur le front des résultats d'entreprises, avec par exemple le groupe informatique Hewlett Packard Enterprise, ou encore des chaines de distribution Target et Costco. En attendant, le laboratoire pharmaceutique Gilead fait part d'un accord pour l'acquisition de Forty Seven, à un prix de 95,5 dollars par action en numéraire, valorisant cette société aux environs de 4,9 milliards. Conformément à son engagement (et aux directives européennes), Alphabet offre désormais aux nouveaux utilisateurs d'Android, le système d'exploitation mobile de Google, le choix entre quatre moteurs de recherche par défaut. Philip Morris International (PMI) a annoncé la nomination d'Emmanuel Babeau comme directeur financier (CFO), à partir du 1er mai, en remplacement de Martin King qui doit prendre les fonctions nouvellement créées de directeur général (CEO) de PMI America. L'analyste Jefferies annonce ce lundi initier la couverture du titre Schrodinger avec une recommandation 'conserver', en raison du cours actuel du titre. La cible de l'analyste, 42 dollars, est ainsi supérieur au cours actuel. L'analyste Morgan Stanley confirme ce lundi sa recommandation 'Sous-pondérer' sur le titre Tesla, accompagnée d'un objectif de cours de 500 dollars.

