Wall Street : ouverture morose en vue avant des jours chargés

(CercleFinance.com) - Les futures sur les principaux indices américains augurent d'une ouverture déprimée (-1,6% sur le Dow Jones, -1,8% sur le Nasdaq), sur fond d'angoisse grandissante au sujet de l'épidémie du coronavirus et de ses conséquences potentielles pour l'économie mondiale. 'Au-delà de ce fort risque pour les marchés et alors que les bourses chinoises seront fermées toute la semaine les investisseurs resterons quand même attentifs à la publication de la politique monétaire de la Fed jeudi', souligne un analyste chez IG. 'Bien que les taux ne devraient pas être modifiés, ce qui devrait une nouvelle fois déplaire au président américain, la politique monétaire de la Fed à venir pourrait être déterminante dans la croissance économique des Etats-Unis', poursuit-il. Sur le front des statistiques, sont attendues les ventes de logements neufs et les commandes de biens durables pour décembre, puis une première estimation de la croissance du PIB pour le dernier trimestre 2019, et les revenus et dépenses des ménages pour décembre. La semaine verra aussi la saison des résultats battre son plein, avec notamment les géants technologiques Apple, Amazon, Facebook et Alphabet, mais aussi Pfizer, 3M, United Technologies, Boeing, McDonalds, Caterpillar et ExxonMobil. En attendant, le groupe d'ingénierie en métaux légers Arconic publie un bénéfice net ajusté en croissance de 44% à 234 millions de dollars au titre des trois derniers mois de 2019, soit 53 cents par action, un BPA manquant d'un cent le consensus. Le constructeur de logements DR Horton publie au titre de son premier trimestre comptable un bénéfice net en croissance de moitié à 431,3 millions de dollars, soit un BPA de 1,16 dollar, dépassant de 24 cents l'estimation moyenne des analystes. Enfin, l'opérateur de télécommunications Sprint dévoile des comptes au titre de son troisième trimestre fiscal marqués par une stabilité de la perte par action, à trois cents, malgré un chiffre d'affaires en léger recul à 8,1 milliards de dollars.

