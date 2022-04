Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: ouverture hésitante en perspective information fournie par Cercle Finance • 08/04/2022 à 14:58









(CercleFinance.com) - Les futures sur le S&P500 (+0,1%) et le Nasdaq-100 (stables) présagent des indices actions américains proches de leurs équilibres sur les premiers échanges après leur orientation légèrement favorable de la veille.



'Les actions américaines sont parvenues à progresser jeudi, rebondissant après une série de deux séances de pertes inspirée par un ton résolument belliciste de la part des décideurs de la Réserve fédérale', rappelle Wells Fargo.



La banque californienne met ainsi en avant des propos du président de la Fed de Saint-Louis, Jim Bullard, qui 'a déclaré qu'il préférerait voir une autre hausse des taux de 300 points de base d'ici la fin de l'année'.



'Les marchés veulent croire le scénario de la Fed selon lequel l'économie américaine est assez robuste pour supporter un resserrement monétaire rapide', explique toutefois Kiplink. 'Les banques centrales doivent agir vite pour enrayer une inflation galopante'.



Sur le front des valeurs, Moderna et l'organisation de recherche scientifique à but non lucratif IAVI ont annoncé une nouvelle collaboration visant à utiliser la technologie de l'ARNm pour relever le défi d'une série de menaces sanitaires mondiales.



Crédit Suisse dégrade son opinion sur Alcoa à 'neutre' malgré un objectif de cours relevé à 82 dollars, considérant que les prix de l'aluminium LME sont proches de leur sommet, alors que le groupe continue de faire face aux pressions inflationnistes.





