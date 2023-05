Wall Street: ouverture hésitante en perspective information fournie par Cercle Finance • 26/05/2023 à 15:00

(CercleFinance.com) - Les futures sur le S&P500 (stables) et le Nasdaq-100 (+0,1%) laissent présager un début de séance hésitant à la Bourse de New York ce vendredi, sur fond d'une série d'indicateurs économiques mitigée pour les investisseurs.



L'indice des prix PCE a augmenté de 4,4% sur un an en avril, dont une progression de 4,7% hors alimentation et énergie, des taux annuels en légère hausse donc par rapport à leurs niveaux de respectivement 4,2% et 4,6% de mars.



Cette remontée de l'inflation américaine est de nature à conforter les partisans d'un maintien d'une politique de fermeté au sein de la Fed -alors qu'elle doit réunir son comité de politique monétaire les 13 et 14 juin prochains.



Signaux plus positifs, les dépenses de consommation des ménages ont augmenté de 0,8%, une hausse nettement supérieure au consensus et à une croissance de 0,4% des revenus, tandis que les commandes de biens durables aux Etats-Unis ont progressé de 1,1%.



Une demi-heure après la cloche, doit paraitre l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en donnée définitive pour mai. Pour mémoire, il était ressorti à 57,7 en estimation préliminaire, après 63,5 en avril.



Dans l'actualité des valeurs, Pfizer a annoncé que la FDA a approuvé son Paxlovid pour le traitement du Covid-19 léger à modéré chez les adultes présentant un risque élevé de progression vers une forme sévère.



Les opérateurs pourront aussi réagir aux publications trimestrielles, parues la veille au soir, de la chaine de magasins-entrepôts Costco Wholesale, de l'éditeur de logiciels Autodesk et de la chaine de vêtements Gap.