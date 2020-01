Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : ouverture dans le rouge attendue Cercle Finance • 31/01/2020 à 14:52









(CercleFinance.com) - Les futures augurent d'une ouverture dans le rouge à la Bourse de New York (-0,4% sur le Dow Jones, -0,3% sur le Nasdaq) au lendemain d'une séance plus favorable sur fond de ton optimiste adopté par l'OMS au sujet de l'épidémie de coronavirus. 'L'organisation a qualifié le virus 'd'urgence sanitaire internationale' pour aider les pays plus pauvres en ressources, mais n'a pas recommandé de restrictions pour les voyages ou le commerce', rappelle Wells Fargo. Sur le front macroéconomique, les dépenses des ménages américains ont comme prévu augmenté de 0,3% le mois dernier, tandis que leurs revenus ont progressé de 0,2% là où le consensus en attendait une progression de 0,3%. Dans l'actualité des valeurs, les trimestriels publiés cette nuit par Amazon témoignent d'une solide activité pendant les fêtes de fin d'année, permettant un BPA en progression à 6,47 dollars, là où les analystes ne misaient que sur un peu plus de quatre dollars. Les investisseurs réagiront aussi aux résultats de Visa et d'Amgen parus jeudi soir, ainsi qu'à ceux dévoilés ce matin par les géants pétro-gaziers ExxonMobil et Chevron, l'équipementier de chantier Caterpillar, Colgate-Palmolive et Honeywell. Par ailleurs, IBM a fait part jeudi soir de la nomination d'Arvind Krishna comme directeur général à partir du 6 avril, succédant à Virginia Rometty qui restera présidente du conseil d'administration jusqu'à fin 2020.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.