Wall Street : ouverture confiante attendue avant le FOMC

(CercleFinance.com) - Les futures sur les indices américains augurent d'un début de séance confiant (+0,5% sur le Dow Jones et le Nasdaq), à l'approche de la conclusion de la réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) qui devrait laisser ses taux directeurs inchangés. 'Les membres du FOMC devraient se montrer confiants dans la réalisation de leur scénario économique de décembre. Ainsi, le communiqué du FOMC ne devrait pas comporter de changements majeurs', estime Aurel BGC. 'Les commentaires de Jerome Powell lors de sa conférence de presse seront donc plus importants, notamment ceux sur le programme d'achats de titres d'Etat à court terme', poursuit-il, rappelant que la Fed en achète actuellement 60 milliards de dollars par mois. En attendant, les opérateurs réagiront aux nombreuses publications de résultats de la matinée, dont la lourde perte essuyée par l'avionneur Boeing sur les trois derniers mois de 2019, toujours sous le poids des problèmes du 737 MAX. Parmi les autres publications du jour, le conglomérat industriel GE, le groupe de télécoms et de médias AT&T et la chaine de restauration rapide McDonalds ont tous les trois dévoilé des BPA supérieurs aux attentes. De même, Apple a fait état cette nuit de résultats sensiblement au-dessus du consensus pour le premier trimestre de son exercice 2019-20, soutenus par le dynamisme de ses ventes d'iPhones et un segment services prometteur.

