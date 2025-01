Wall Street oscille pour le retour de Trump

La façade du New York Stock Exchange ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SPENCER PLATT )

La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé mardi, les investisseurs digérant les nombreux décrets signés aux Etats-Unis par Donald Trump la veille à la suite de son investiture, et gardant une attention particulière sur les droits de douane.

Vers 15H20 GMT, le Dow Jones gagnait 0,63% et l'indice élargi S&P 500 avançait de 0,36%. L'indice Nasdaq restait proche de l'équilibre à +0,01%.

"Les investisseurs reviennent d'un long week-end et il s'agit du premier jour où le marché est ouvert sous la nouvelle administration Trump", commente auprès de l'AFP Adam Sarhan, de 50 Park Investments.

Le marché est porté par "un vent positif", notamment car "la semaine dernière, nous avons appris que l'inflation ne constituait pas une menace pour l'instant et que la Réserve fédérale américaine (Fed) dispose d'une marge de manœuvre pour ne pas relever ses taux (directeurs, ndlr)", assure l'analyste.

Mais, note M. Sarhan, l'attention des investisseurs sera surtout tournée vers les décisions de Donald Trump et leurs conséquences sur l'économie et le marché américains.

Sitôt investi, le nouveau président américain a signé une pluie de textes lundi, dont le retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l'accord de Paris pour le climat, la mise en place d'un état d'urgence à la frontière avec le Mexique contre l'immigration, et la grâce de plus de 1.500 assaillants du Capitole.

Il a aussi affirmé qu'il comptait imposer des droits de douane de 25% aux produits issus du Canada et du Mexique à compter du 1er février.

Ces mesures ont fait grimper la valeur du dollar, les investisseurs tablant en conséquence sur une inflation plus élevée aux États-Unis, ce qui laisserait moins de marge de manœuvre à la Réserve fédérale américaine (Fed) pour abaisser ses taux dans les prochains mois.

Vers 15H10 GMT, la devise américaine prenait 0,32% face à l'euro à 1,0383 dollar. Le billet vert écrasait aussi le peso mexicain et le dollar canadien.

"Ce qui manquait dans les décrets d'hier, cependant, c'était une déclaration sur une action décisive en matière de droits de douane à l'encontre de la Chine. Au lieu de cela, le président Trump a déclaré que les accords commerciaux existants devraient être réexaminés afin de recommander d'éventuelles révisions", a souligné dans une note Patrick O'Hare, de Briefing.com.

De façon générale, les décrets pris par le président américain sont "moins mauvais" pour le marché "que ce qu'anticipaient les investisseurs", estime Adam Sarhan.

Lundi, Donald Trump a aussi annoncé un état d'"urgence énergétique" national pour diminuer le coût de l'énergie et lutter contre l'inflation. "Nous allons forer à tout-va", a-t-il répété, une formule devenue un de ses slogans de campagne ("We will drill, baby, drill").

Dans le sillage de ces déclarations, les valeurs pétrolières cotées à New York reculaient: Exxon Mobil lâchait 0,72%, Chevron perdait 0,55% et ConocoPhillips abandonnait 0,68%.

Ailleurs à la cote, le laboratoire pharmaceutique Moderna bondissait de 9,74%, porté par l'annonce vendredi de l'octroi par le ministère de la Santé américain (HHS) d'un financement d'environ 590 millions de dollars pour développer des vaccins à ARN messager (ARNm) contre les pandémies de grippe.

Alors que les craintes autour de la grippe aviaire s'accentuent, ce financement a pour objectif d'"améliorer les capacités de la technologie ARNm afin que les États-Unis soient mieux préparés à répondre à d'autres maladies infectieuses émergentes", a précisé le ministère de la Santé dans un communiqué.

Le groupe de médias de Donald Trump, Trump Media & Technology Group, plongeait (-12,29%) après l'investiture du Républicain et l'annonce du lancement de sa propre cryptomonnaie (devise numérique).

La saison des résultats bat aussi son plein. La place américaine attend notamment les résultats du géant du streaming Netflix après la clôture ou de la compagnie aérienne United Airlines.

Avant séance, le conglomérat industriel 3M (+4,46%) a publié des résultats trimestriels un peu meilleurs qu'attendu et annoncé ses perspectives pour 2025, tablant notamment sur des ventes en hausse.

