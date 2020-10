Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall-Street : oscille entre espoir & doute sur accord Congrès Cercle Finance • 21/10/2020 à 00:25









(CercleFinance.com) - Le profil de la séance à Wall Street dessine un 'accent circonflexe', avec des gains initiaux de +0,3 à +0,5%, qui s'amplifiaient jusqu'à +1,2% en moyenne à la mi-séance (vers 19H30) avant de retomber vers les niveau d'ouverture). Le Dow Jones a le mieux tenu en seconde partie de séance: il a gagné 0,40%, le S&P500 a pris 0,47% à 3.443, le Nasdaq n'a grappillé que +0,33%... mais les opérateurs retiendront que l'indice des technos a mis un terme à une série de 6 séances de repli consécutives. A 17H, heure locale, le suspens autour de l'adoption d'un 'stimulus package' demeurait entier: il ne restait plus aux 2 formations majoritaires du Congrès que quelques heures pour conclure un accord. Des déclarations contradictoires se se sont succédées: Trump est favorable à un compromis, des membres républicains influents du Congrès (Ted Cruz notamment) jugent un accord peu vraisemblable. Compte tenu des enjeux politiques du moment, les chiffre US du jour sont passé au second plan: les mises en chantier de logement n'ont augmenté que de 1,9% en données corrigées des variations saisonnières le mois dernier selon le Département du Commerce. Cela représente tout de même 1.415.000 nouvelles constructions en rythme annualisé, mais c'est inférieur au consensus qui visait 1.451.000. Le nombre de permis de construire, censé préfigurer les mises en chantier futures, s'est par contre accru de 5,2% à 1.553.000, un niveau supérieur à l'estimation moyenne des économistes, qui était de 1.525.000. L'après séance a été marquée par la publication des trimestriels de Netflix : le profit par action a déçu les attentes avec 1,74$/titre contre 2,14$ attendu (Netflix souffre de la montée en puissance de Disney sur le streaming), le C.A s'avère en revanche légèrement supérieur aux attentes à 6,44Mds$ contre 6,38Mds$. Le titre qui s'était replié de -1% mardi en clôture chutait de -6% en hors séance. Le Nasdaq a progressé dans le sillage de Facebook +2,4%, Splunk +2,1%, Micron +1,7%, Cognizant +1,6%, Alphabet +1,4%, Apple +1,3%, La hausse a été freinée par Zoom -5,5%, Vertex -2,7%, Tesla -2,3%, Intel -2,1%, Workday -1,4%... Le S&P500 a bénéficié du net rebond du secteur pétrolier après une mauvaise entame de semaine : Schlumberger reprend +3,2%, Hess +3,4%, Valero +3,6%, Marathon Oil +4,3%, Nal Oilwell +5,1%, Halliburton +4,7%, Apache +6,1%. IBM a chuté de -6,5% au lendemain de la publication d'un chiffre d'affaires en recul pour le troisième trimestre consécutif, au plus bas depuis 20 ans.

