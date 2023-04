Wall Street oscille autour de l'équilibre avant une semaine chargée

La Bourse de New York oscille autour de l'équilibre lundi au début d'une semaine très chargée en résultats de sociétés mais aussi en indicateurs macroéconomiques.

L'indice Dow Jones avançait de 0,17% et le S&P 500 de 0,15% tandis que le Nasdaq, à dominante technologique, cédait 0,06%.

Wall Street avait terminé en légère hausse vendredi. Le Dow Jones avait grignoté 0,07% à 33.918 points, l'indice Nasdaq s'était octroyé 0,11% à 13.094,25 points et l'indice élargi S&P 500 avait grappillé 0,09% à 4.156 points. Sur la semaine, les trois indices avaient perdu moins de 0,5%.

"Jusqu'ici, la publication des résultats a été mitigée, c'est pour cela que les actions ont décliné la semaine dernière", ont résumé les analystes de Schwab.

Ceux-ci s'attendent dans l'ensemble à ce que les résultats par action reculent de 6,2%, ce qui présage "d'une saison récessionniste pour les résultats".

La semaine a commencé avec les comptes trimestriels de Coca-Cola qui a affiché une croissance de ses ventes en volume malgré ses hausses de prix, qu'il compte poursuivre en 2023.

Le fabricant de Sprite et de Fanta affiche une progression de 5% de son bénéfice par action hors éléments exceptionnels, un chiffre supérieur aux attentes.

L'action du groupe d'Atlanta prenait 0,89% vers 13H40 GMT. Les résultats de son concurrent PepsiCo sont attendus mardi.

Ce jour-là sera l'un des plus fournis en résultats d'entreprises avec notamment ceux de General Electric, de Raytheon, de General Motors, d'UPS et de McDonald's.

A cela il faudra ajouter, après la clôture, les grands noms de la technologie Alphabet, la maison mère de Google, et Microsoft.

Ils seront suivis mercredi par Meta (Facebook) ainsi que par Amazon et Intel jeudi.

"Mais la semaine n'est pas définie seulement par les résultats d'entreprises", a rappelé Patrick O'Hare de Briefing.com.

Parmi une kyrielle d'indicateurs prévus, les plus guettés seront la première estimation du Produit intérieur brut (PIB) jeudi où l'on s'attend à un ralentissement de la croissance de la première économie mondiale au premier trimestre.

Vendredi sera publiée l'inflation PCE pour mars établie à partir des dépenses des ménages, mesure favorite de la banque centrale américaine (Fed) pour jauger la hausse des prix.

Elle aussi devrait ralentir mais les analystes craignent toutefois qu'elle reste tenace pour la composante dite "sous-jacente", hors alimentation et énergie.

L'attention des investisseurs sur les indicateurs sera d'autant plus vive que la Fed se prépare à une réunion monétaire la semaine prochaine.

Les marchés croient de plus en plus fermement (à 90%, selon les produits à terme observés par CME) à une nouvelle hausse des taux de 25 points de base. Cela porterait ces taux au jour le jour entre 5% et 5,25%.

Mais, dans le même temps, "il y a aussi l'inquiétude des retombées des récentes difficultés bancaires qui pourraient ralentir l'économie", a prévenu Art Hogan de B. Riley Wealth Management.

"Beaucoup se demandent si le resserrement des conditions de crédit provoqué par le stress bancaire du mois dernier va conduire à un recul des investissements et des dépenses et donc peser sur la croissance", a ajouté l'analyste.

La banque régionale First Republic Bank doit annoncer lundi ses résultats qui montreront dans quelle mesure il y a eu une fuite des dépôts au premier trimestre.

Le titre grimpait de plus de 8% vers 14H10 GMT.

Sur le marché obligataire, les rendements sur les bons du Trésor à 10 ans reculaient de 1% à 3,53% contre 3,57% à la précédente clôture.

vmt/elm