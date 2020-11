Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : orientation à la hausse malgré les incertitudes Cercle Finance • 04/11/2020 à 15:12









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse jeudi matin, même si la séance pourrait se révéler volatile en raison de l'incertitude qui entoure encore l'issue de l'élection présidentielle américaine. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais avancent de 1,5% à 3,5%, annonçant un début de journée dans le vert. A en croire les estimations du New York Times, Joe Biden bénéficierait pour l'instant du soutien de 227 grands électeurs, contre 213 pour le président républicain sortant Donald Trump. Pour mémoire, un candidat doit s'assurer du soutien d'au moins 270 grands électeurs pour pouvoir remporter la course à la Maison Blanche. Le résultat final du scrutin va donc se décider dans cinq Etats où les résultats n'ont pas encore été officialisés, à savoir l'Arizona, la Géorgie, la Pennsylvanie, le Wisconsin et le Michigan. Quoiqu'il en soit, le scénario envisagé ces dernières semaines par les marchés - celui d'une large victoire démocrate - semble avoir du plomb dans l'aile et les chances de réélection de Donald Trump viennent, inversement, de remonter en flèche. 'Les sondages se sont à nouveau trompés et l'élection présidentielle s'annonce très serrée', réagit-on chez Generali Investments. 'L'issue se précisera dans les prochains jours, avec le risque d'une longue et âpre bataille juridique', préviennent les équipes de l'assureur. Une hypothèse susceptible de venir jeter une ombre sur les perspectives des marchés financiers au cours des prochains jours, voire des prochaines semaines. Pour bon nombre d'observateurs, cependant, l'issue des élections - une victoire de Trump ou l'arrivée de Biden - ne risque pas de remettre en cause la politique économique pro-marchés et pro-entreprises actuellement conduite aux Etats-Unis. 'Les actions américaines semblent rester relativement attractives', renchérit-on par ailleurs chez SPDR. 'La crise du COVID-19 est venue nourrir les tendances structurelles, notamment sur le volet technologique. Elles pourraient profiter à de nombreuses industries outre-Atlantique', ajoute la filiale de State Street. SPDR note par ailleurs que l'économie américaine ne tourne pas encore à plein régime, ce qui signifie qu'il lui reste une certaine marge de manoeuvre pour poursuivre sa croissance. Le secteur privé américain n'a ainsi créé que 365.000 emplois au mois d'octobre, un chiffre inférieur aux attentes et à celui du mois de septembre, selon l'enquête mensuelle du cabinet spécialisé ADP. Les économistes prévoyaient de leur côté 650.000 créations de postes le mois dernier. Le déficit de la balance commerciale s'est lui réduit, de 67 milliards de dollars en août à 63,9 milliards en septembre, le déficit avec la Chine ayant notamment diminué de 2,1 milliards de dollars pour s'établir à 24,3 milliards de dollars.

