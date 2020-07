Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : optimisme en attendant les premiers résultats Cercle Finance • 13/07/2020 à 15:01









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait débuter en hausse lundi matin, débutant sur une note positive une semaine qui sera marquée par une première vague de publications trimestrielles. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais progressent de 0,7% à 0,9%, annonçant un début de séance dans le vert. PepsiCo a lancé la saison des résultats trimestriels ce matin en dévoilant un bénéfice en baisse de 11%, mais largement supérieur au consensus. Le premier vrai test de la semaine interviendra toutefois demain avec les publications des poids lourds bancaires JPMorgan Chase, Wells Fargo et Citigroup, qui dévoileront leurs comptes avant l'ouverture de la Bourse de New York. Leurs copies seront suivies d'ici vendredi par de nombreux autres ténors de la cote, à commencer par Goldman Sachs, Netflix ou Johnson & Johnson. Les analystes financiers s'attendent à une baisse de l'ordre de 45% des profits des entreprises du S&P 500 sur le deuxième trimestre, soit leur plus mauvaise performance depuis la crise de 2008. Les investisseurs espèrent néanmoins disposer dans les semaines qui viennent de perspectives d'activité plus encourageantes, sur fond de réouverture des grandes économies occidentales. En attendant, les investisseurs devraient saluer les déclarations du géant pharmaceutique Pfizer et de son partenaire allemand BioNTech, auxquels la Food and Drug Administration (FDA) a accordé une procédure d'évaluation accélérée pour leur projet de vaccin contre le Covid-19. Du côté de BioNTech, on envisagerait maintenant le dépôt d'une demande de mise sur le marché du produit avant la fin de l'année. Cet élément positif relègue au second plan l'évolution préoccupante du coronavirus aux Etats-Unis, où plus de 66.000 nouveaux cas ont été recensés au cours des dernières 24 heures. La Floride représente, à elle seule, plus de 15.000 de ces nouvelles contaminations, un chiffre inquiétant quand on sait que le parc Disney World d'Orlando a rouvert ses portes au public samedi.

