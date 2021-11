Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall-Street : optimisme douché par les taux, Powell reconduit information fournie par Cercle Finance • 22/11/2021 à 23:03









(CercleFinance.com) - Pas de nouveaux records historiques de clôture à Wall Street pour cette 1ère séance du terme de décembre, plombée sur le finish par une spectaculaire remontée de +8Pts du rendement des T-Bonds US... mais cela n'effacera pas les 2 records battus en début de journée par le 'S&P' à 4.743,74 et le Nasdaq à 16.212. La séance s'est assez mal terminée puisque les indices US clôturent au plus bas du jour: le Dow Jones conserve in-extremis un gain symbolique de +0,05%, le S&P500 perd -0,32% (à 4.683), Nasdaq -1,26% et le Russell-2000 -0,5% (à 2.331, c'était 4ème séance de repli consécutive). Cette journée a également mis fin à un (petit) suspens : Joe Biden nomme Jerome Powell pour un second mandat à la tête de la FED (malgré l'opposition de plusieurs sénateurs démocrates, après le mini-scandale de l'enrichissement boursiers de membres de la FED... à la limite du délit d'initié). Cette confirmation aurait dû rassurer les investisseurs mais cela na pas été le cas : cette décision était largement attendue et Wall Street a vendu la nouvelle. Il convient de rappeler que Jerome Powell devra rapidement proposer 4 noms en remplacement de membres de la FED démissionnaires après la révélation de leurs juteuses opérations boursières. Cette séance a également été marqué par une nette remontées des taux avec un '10 ans' US qui affichait +8Pts vers 1,6300%... ce qui effectivement fini par doucher l'optimisme qui régnait initialement à Wall Street. Avec la remontée des taux longs US, les valeurs financières restaient bien orientées avec AIG +3,6%, Wells Fargo +3,1%, Goldman Sachs +2,3%, JP-Morgan +2,1%, Bank of America +1,9%... Le secteur auto s'est également distingué avec Ford +5,6%, General Motors +3,6%, Tesla +1,7% mais leurs rivaux 'virtuels' ont décroché avec Rivian -9%, Lucid Motors -7,5%. Sursaut également des valeurs pétrolières avec Conoco +3,3%, Diamondbak +3,2%, Occidental +3,1%, Valero +2,3%, Apache +2%. Le Nasdaq a été plombé par les replis d'Etsy -5,1%, Electronic Arts -4,6%, Autodesk -3,7%, KLA -3,4%, Nvidia -3,1%, Netflix -2,9%, Amazon -2,8%, Broadcom et Equifax -2,7%, Twitter -2,3%, Paypal -2,1% (malgré son annonce sur l'acceptation du bitcoin comme moyen de paiement), Qualcomm -2%, AMD -1,9%.

