Wall Street: optimisme avant une pluie de résultats information fournie par Cercle Finance • 25/10/2022 à 07:08

(CercleFinance.com) - Après un début de séance hésitant, l'optimisme a finalement prévalu lundi à la Bourse de New York dans l'attente du déluge de résultats de cette semaine. Le Dow Jones a avancé de 1,3% à presque 31500 points et le Nasdaq Composite a pris 0,9% à 10953 points.



Près d'un tiers des entreprises du S&P 500 doivent présenter leurs résultats de troisième trimestre cette semaine, parmi lesquelles plusieurs poids lourds de la trempe d'Alphabet, UPS, Microsoft, Boeing, Apple, Caterpillar, Intel et Chevron.



De nouvelles bonnes surprises pourraient permettre aux marchés américains de poursuivre la dynamique favorable amorcée la semaine passée. Jusqu'à présent, 72% des entreprises ayant dévoilé leurs comptes ont fait mieux que prévu.



Côté macroéconomie, la contraction du secteur privé américain s'est de nouveau accentuée en octobre, au vu de l'indice PMI composite de S&P Global, qui s'est établi à 47,3 en estimation flash pour le mois en cours, à comparer à 49,5 en septembre.



'Les prestataires de services signalent des déclins d'activité plus rapides, alors que les fabricants voient leur production croitre pour le deuxième mois de suite, mais seulement de façon marginale', précisaient les enquêteurs.



Du côté des valeurs, Meta Platforms a cédé 0,2% alors que Bank of America est passé de 'achat' à 'neutre' sur le titre de la maison-mère de Facebook, avec un objectif de cours ramené de 196 à 150 dollars, en raison d'inquiétudes pour la publicité en ligne.



Medtronic a grappillé 0,7% après l'annonce par le fournisseur d'équipements médicaux de son intention de se séparer de ses activités de surveillance des patients et d'interventions respiratoires, destinées à constituer une nouvelle société.