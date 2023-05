Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: optimisme après le week-end de 'Memorial Day' information fournie par Cercle Finance • 30/05/2023 à 15:21









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en légère hausse mardi matin après le week-end prolongé de 'Memorial Day' alors qu'un accord semble se profiler sur la question du relèvement du plafond de la dette.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,5% à 1%, laissant entrevoir un début de séance positif.



La bonne orientation des 'futures' s'explique principalement par l'optimisme entourant l'issue des discussions portant sur le relèvement du plafond de la dette américaine.



Après d'âpres négociations, les dirigeants démocrates et républicains semblent avoir trouvé un accord de principe, écartant le risque de voir la première puissance économique mondiale tomber en défaut de paiement.



Depuis quelques jours, le président républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy et le président démocrate Joe Biden exprimaient un certain optimisme quant à une issue heureuse des négociations entre la Maison Blanche et le Congrès.



L'accord prévoirait des coupes budgétaires, notamment dans les dépenses sociales, ainsi qu'un durcissement des facteurs d'éligibilité aux coupons alimentaires.



Ce projet pourrait être soumis aux voix des deux chambres du Congrès dès ce mercredi, c'est-à-dire à la veille de la date butoir du 1er juin à laquelle le Trésor se trouverait à cours d'argent.



Les investisseurs vont donc pouvoir commencer à anticiper la conclusion d'un accord sur la manière d'éviter un défaut de paiement, qui aurait sérieusement mis à mal l'activité économique aux Etats-Unis.



Dans ce contexte d'incertitudes, les opérateurs de marché surveilleront avec attention la parution en début de séance de l'indice de confiance du consommateur du Conference Board pour le mois de mai, attendu en net repli.



Publié avant l'ouverture, l'indice S&P CoreLogic Case-Shiller des prix immobiliers a augmenté de 0,7% en février, un chiffre largement supérieur aux attentes.





