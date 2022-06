Wall Street: opte pour une tendance résolument haussière information fournie par Cercle Finance • 23/06/2022 à 17:21

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York repart à la hausse jeudi matin suite à la parution de piètres indicateurs économiques qui pourraient inciter la Fed à ne pas relever ses taux trop précipitamment.



En fin de matinée, le Dow Jones reprend près de 0,5% à 30.626,5 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge 1,2% à 11.182,9 points.



Après un début de séance relativement hésitant, Wall Street a profité d'une statistique ayant montré que la croissance de l'activité du secteur privé avait sensiblement ralenti au mois de juin.



L'indice PMI composite de S&P Global est en effet ressorti à 51,2 en estimation 'flash' ce mois-ci, après 53,6 pour le mois de mai, ce qui le rapproche de la zone des 50 points témoignant d'une contraction de l'activité.



Les investisseurs espèrent que la multiplication des signes de ralentissement de l'économie va finir par inciter la Fed à adopter une politique moins agressive afin d'éviter une éventuelle récession.



La perspective d'un ralentissement de la croissance incite en tout cas les investisseurs à aller chercher refuge auprès des obligations à plus long terme, jugées protectrices dans un contexte économique moins porteur.



Conséquence, la spectaculaire embellie que connaissent les bons du Trésor depuis mardi se poursuit ce matin, avec un rendement de l'emprunt d'Etat américain à dix ans qui revient en direction du seuil psychologique des 3%.



Sur le compartiment des actions, la tendance est surtout portée par des achats à bon compte sur les valeurs liées à la consommation, à la technologie et à la santé.



Au sein du Dow, les meilleures performances reviennent à Salesforce (+2,6%), Procter & Gamble (+2,3%) et Walmart (+2,3%).



Nike progresse de 2,2% en dépit d'un abaissement d'objectif de cours de Credit Suisse, qui concède néanmoins que l'attrait de la marque reste grand chez les consommateurs.



Accenture cède 1,2% après avoir resserré sa fourchette-cible de BPA annuel entre 10,61 et 10,70 dollars, et non plus entre 10,61 et 10,81 dollars précédemment, à l'occasion de la publication de ses trimestriels.



Palantir s'adjuge plus de 4% après une initiation à 'neutre' de Goldman Sachs, qui loue toutefois le positionnement 'unique' de l'éditeur de logiciels sur le segment de l'analyse des méga-données.