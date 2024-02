Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: Nvidia vient relancer la machine haussière information fournie par Cercle Finance • 22/02/2024 à 15:17









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en nette hausse jeudi matin, portée par l'euphorie entourant les résultats bien meilleurs que prévu de Nvidia, venus relancer l'intérêt des investisseurs pour l'IA et la technologie en général.



Une demi-heure avant le coup d'envoi des échanges, le contrat à terme sur le Dow Jones avance d'environ 0,5%, mais celui sur le Nasdaq bondit de plus de 2%, laissent entrevoir une ruée sur les valeurs des semi-conducteurs.



Attendu au tournant, Nvidia a rassuré les investisseurs hier soir en publiant des résultats trimestriels très supérieurs aux attentes et en relevant une nouvelle fois ses objectifs.



'C'est une bonne nouvelle car cela vient confirmer le scénario 'Boucle d'or' (goldilocks), proche de la perfection économique, sur lequel mise actuellement Wall Street', réagit un analyste.



Principal moteur de la hausse du S&P 500 depuis le début de l'année, le titre du concepteur de processeurs grimpait de 14% en cotations avant-Bourse.



L'indice S&P affiche une hausse de plus de 4% depuis le début de l'année mais son rally avait un peu tourné au ralenti ces dernières séances en raison chiffres de l'inflation plus élevés que prévu.



Sur le front des indicateurs, l'annonce d'une nouvelle baisse des inscriptions au chômage a réduit encore un peu plus la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale dès le mois prochain.



Le Département du Travail a fait état ce matin de 201.000 inscriptions aux allocations chômage lors de la semaine du 12 février, un chiffre en recul de 12.000 par rapport à la semaine précédente.



Après ce chiffre, qui témoigne d'un marché du travail toujours robuste - un critère important pour la politique monétaire - la probabilité d'un assouplissement monétaire à l'issue du prochain FOMC n'est plus estimée qu'à 4,5%.



Le dollar a peu réagi à la statistique, s'échangeant autour de 1,0815 pour un euro, mais la courbe des rendements s'est pentifiée sur le marché obligataire, celui du papier à dix ans se tendant au-delà de 4,33%.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.