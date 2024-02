Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: Nvidia sous pression avant ses résultats information fournie par Cercle Finance • 21/02/2024 à 17:21









(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert en baisse mercredi, les investisseurs s'abstenant de toute prise de risque avant la publication très attendue de Nvidia, prévue dans la soirée.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,2% à 38.495,9 points, tandis que le Nasdaq Composite se replie de 0,5% à 15.553,7 points.



Les investisseurs privilégient la prudence avant la parution, ce soir après la clôture, des résultats trimestriels de Nvidia, qui serviront de test pour les marchés boursiers.



Après avoir chuté de 4% hier, le titre du concepteur de processeurs lâche encore 2% aujourd'hui, affecté par des prises de bénéfice après la forte hausse des dernières semaines.



'Compte tenu de l'engouement des investisseurs pour l'IA et de son impact sur le sentiment de marché, de bonnes nouvelles sont indispensables pour relancer le rally à l'oeuvre depuis le début de l'année', prévient un trader.



D'après les données FactSet, les entreprises technologiques qui cotent sur le S&P 500 ont été 88% à faire mieux que prévu au 4ème trimestre, contre 79% en moyenne pour l'indice.



Du côté des valeurs, Amazon progresse de 1% en vue de sa prochaine intégration sur l'indice Dow Jones, en remplacement de la chaîne de pharmacies Walgreen Boots.



La publication, attendue d'ici peu, du compte-rendu de la réunion de janvier de la Réserve fédérale alimente aussi l'incertitude, les investisseurs attendant des signes sur le calendrier du début des baisses de taux de la banque centrale.





