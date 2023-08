Wall Street: Nvidia rassure, mais l'économie questionne information fournie par Cercle Finance • 24/08/2023 à 15:19

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir sans tendance claire jeudi matin, tiraillée entre les espoirs suscités par les résultats largement supérieurs aux attentes de Nvidia et des indicateurs économiques plus mitigés.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice Dow Jones recule de 0,2%, mais celui sur le Nasdaq affiche un gain de 0,9%, annonçant un début de séance contrasté.



Les valeurs technologiques - qui ont permis aux marchés de repartir de l'avant cette année - devraient encore porter la tendance après que les performances de Nvidia ont permis de rassurer les investisseurs sur l'état de santé de ce secteur-clé de l'économie.



Le concepteur de processeurs bondit de presque 7% en cotations avant-Bourse après avoir fait état mercredi soir de résultats trimestriels meilleurs qu'attendu, de perspectives favorables et d'importants rachats d'actions.



'Les attentes du marché étaient très élevées, ce qui n'a pas empêché le groupe de largement les surpasser', souligne un trader.



'Et les choses pourraient encore s'améliorer si les problèmes d'approvisionnement venaient à s'apaiser', fait-il remarquer.



D'après Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities, le secteur technologique connaît, grâce à l'engouement autour de l'IA, un moment inédit depuis plus de 30 ans et qu'il estime comparable à l'émergence de l'Internet en 1995 ou au lancement de l'iPhone en 2007.



Dans le sillage de Nvidia, les valeurs liées aux semi-conducteurs (AMD, Intel, ...) et à l'intelligence artificielle (Meta, Alphabet,...) devraient être particulièrement recherchées aujourd'hui.



Sur le front de l'économie, le marché du travail américain demeure robuste, comme en attestent les derniers chiffres du chômage publiés dans la matinée.



Le nombre d'inscriptions aux allocations chômage a reculé de 10.000 lors de la semaine du 14 août, ressortant à 230.000 selon le Département du Travail contre 240.000 la semaine précédente.



Cet indicateur a également eu pour effet d'accentuer le rebond des rendements des emprunts d'Etat américains, le taux des Treasuries revenant au-delà de 4,23% après être passé sous la barre de 4,20% hier.



Toujours du côté de l'économie, le Département du Commerce a annoncé une chute de 5,2% des commandes de biens durables le mois dernier, après une augmentation de 4,4% en juin liée aux commandes engrangées par Boeing au Bourget.



Ce dernier est toutefois attendu en forte baisse aujourd'hui en réaction à des informations de presse évoquant de nouveaux problèmes de production autour de ses 737 MAX.