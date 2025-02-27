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ABD'deki borsalarÄ±n ana endeksleri, iÅsizlik maaÅ baÅvurularÄ±ndaki artÄ±ÅÄ±n kazanÃ§larÄ± sÄ±nÄ±rlamasÄ±na raÄmen, yapay zekÃ¢ sektÃ¶rÃŒ lideri Nvidia'nÄ±n NVDA.O piyasa beklentilerininin ÃŒstÃŒndeki finansal tahminlerininin talebe dair kaygÄ±larÄ± yatÄ±ÅtÄ±rmasÄ±yla yÃŒkseliÅle aÃ§Ä±lmaya hazÄ±rlanÄ±yor.

Nvidia NVDA.O hisseleri borsa aÃ§Ä±lmadan Ã¶nceki iÅlemlerde %1.6 yÃŒkseldi. Les ventes de l'entreprise sont en hausse de 1,6 % par rapport Ã l'annÃ©e derniÃšre, mais les ventes de l'entreprise sont en baisse de 1,5 % par rapport Ã l'annÃ©e derniÃšre.

Nvidia'nÄ±n en bÃŒyÃŒk mÃŒÅterileri arasÄ±nda yer alan Microsoft

MSFT.O ve Meta META.O hisseleri sÄ±rasÄ±yla %0.3 ve %1.2 yÃŒkseldi.

Ãte yandan ABD'de iÅsizlik maaÅÄ± baÅvurularÄ± 22 Åubat ile biten haftada 242,000 ile beklentilerin ÃŒzerinde gerÃ§ekleÅti. Reuters anketine katÄ±lan ekonomistler iÅsizlik maaÅÄ± baÅvurularÄ±nÄ±n 221,000 seviyesinde olacaÄÄ±nÄ± tahmin ediyorlardÄ±.

TSÄ° 1717 itibarÄ±yla Dow Jones endeksi vadeli kontratlarÄ±

1YMcv1 %0.05 oranÄ±nda arttÄ±. Les taux de croissance de l'indice S&P 500 ( EScv1 ) sont de 0,47 % et ceux de l'indice Nasdaq 100 ( NQcv1 ) sont de 0,82 %.

Les rÃ©sultats de l'enquÃªte sont disponibles dans les deux langues officielles: nL3N3PI152 ÃNEMLÄ°: Bu haber, linkleri yukarÄ±da belirtilen haber ya da haberlerden derlenmiÅtir. Tam Ã§evrilmiÅ metin olmayabilir.