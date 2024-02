Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: Nvidia et les industrielles portent le rebond information fournie par Cercle Finance • 14/02/2024 à 17:45









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York retrouve le chemin de la hausse mercredi, aidée par la forme toujours aussi étincelante de Nvidia qui enchaîne record sur record, mais aussi par la vigueur des composantes industrielles de la cote.



En fin de matinée, l'indice Dow Jones affiche une hausse de 0,1% à 38,289.5 points, tandis que le S&P 500, plus large, gagne 0,3% à 4969,5 points . Le Nasdaq Composite avance de son côté de 0,3% à 15.708,8 points.



Nvidia, en hausse de 0,7%, atteint de nouveaux plus hauts historiques et talonne désormais de peu Alphabet pour prétendre à la place de troisième plus grosse capitalisation boursière américaine, derrière Microsoft et Apple.



Uber s'adjuge de son côté plus de 11% après avoir annoncé le lancement d'un programme de rachats d'actions d'un montant maximum de sept milliards de dollars.



L'indice S&P des technologiques, avec un gain de 0,4%, ne signe pourtant pas la meilleure performance du jour, relégué par la finance (+0,6%), l'immobilier (+0,5%), la santé (+0,5%), mais surtout par l'industrie.



Les espoirs entourant la bonne santé de l'économie américaine profitent aux industrielles comme Caterpillar (+1,2%) Dow (+0,5%) et 3% (+0,2%), trois poids lourds du Dow Jones.



L'indice S&P du secteur progresse de 1,1% et signe la meilleure performance des 11 grands indices sectoriels.



Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt du Trésor à dix ans se stabilise vers 4,27% après avoir inscrit hier un pic de trois ans, au-delà de 4,30% au vu des signes de la bonne tenue de l'activité économique.



Les cours du pétrole perdent du terrain sur le NYMEX, sous le coup de l'annonce d'une nouvelle hausse hebdomadaire des stocks de pétrole brut aux Etats-Unis.



Le contrat mars sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,2% à moins de 77,7 dollars le baril.





