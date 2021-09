Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : nouvelle séance sans tendance information fournie par Cercle Finance • 30/09/2021 à 17:44









(CercleFinance.com) - Wall Street évolue en ordre dispersé jeudi matin, l'accalmie sur le front des rendements obligataires favorisant un retour sur les valeurs les plus éprouvées récemment, technologiques en tête. En fin de matinée, le Dow Jones se replie de plus de 0,2%, à 34.304,9 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de presque 0,6% à 14.593,6 points. Les marchés d'actions américains avaient pourtant bien démarré la journée dans le sillage des marchés européens, soutenus par l'accalmie des récentes tensions sur les taux. La cote a ensuite renoué avec une certaine fébrilité, attestant de la volatilité d'une Bourse new-yorkaise qui a du mal à récupérer de son récent coup de blues. Bien qu'il se soit replié de 3,5% au mois de septembre, le S&P 500 affiche un gain de 1,4% sur l'ensemble du troisième trimestre. Le Dow Jones s'est, lui, effrité de 0,6% et le Nasdaq a grignoté 0,6%. Les investisseurs continuent de faire preuve de prudence en raison de l'évolution toujours incertaine de plusieurs dossiers brûlants, à commencer par celui du relèvement du plafond de la dette américaine. Sur le marché des taux, le rendement des Treasuries à 10 ans se tasse nettement sous la barre de 1,54%, un repli qui confirme l'accalmie des derniers jours. Pour ce qui est des statistiques du jour, elles dépeignent un panorama économique plutôt mitigé. Les inscriptions aux allocations chômage ont en effet augmenté la semaine dernière pour s'établir à 362.000, contre 351.000 la semaine précédente, selon les chiffres du Département du travail. D'un autre côté, la croissance américaine a été révisée à la hausse à 6,7% pour le deuxième trimestre, contre une précédente estimation de 6,6% il y a un mois et 6,5% en toute première lecture. S'agissant des valeurs, Merck s'adjuge 1,4% après avoir trouvé un accord définitif en vue de faire le rachat d'Acceleron Pharma pour un montant d'environ 11,5 milliards de dollars.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.