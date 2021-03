Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : nouvelle séance de rotation sectorielle Cercle Finance • 15/03/2021 à 07:08









(CercleFinance.com) - La rotation en faveur des secteurs cycliques et au détriment des valeurs technologiques a repris de plus belle à Wall Street vendredi : le Dow Jones a grimpé de 0,9% à 32779 points, tandis que le Nasdaq Composite a lâché 0,6% à 13320 points. Aidé par les espoirs de reprise économique avec le plan de relance, le compartiment traditionnel de la cote a continué de bénéficier du mouvement de rotation qui soutient depuis quelques semaines les secteurs cycliques (exposés à la croissance) et 'value' (décotés). A l'inverse, la vigueur des rendements obligataires -celui à dix ans ayant ainsi grimpé de 10 points de base à 1,62%- a favorisé quelques prises de profits sur les valeurs liées à la technologie après leur forte progression de la veille. Pour les analystes, les entreprises à forte intensité technologique seront les premières à souffrir du renchérissement du coût du capital car elles dépendent le plus souvent de sources de financement externes. Cette remontée des taux longs s'expliquait par un renforcement des craintes entourant un redressement de l'inflation, encore nourries par les chiffres des prix à la production publiés dans la matinée. En effet, la hausse des prix producteurs en rythme annuel s'est établie en février à 2,8% en données brutes et à 2,2% hors alimentation, énergie et négoce, dépassant l'objectif des 2% que s'est officiellement fixé la Fed. La crainte d'une possible surchauffe de l'économie, et donc d'une éventuelle remontée de l'inflation dans les mois qui viennent, a été confortée par l'indice 'UMich' de confiance du consommateur américain, qui a grimpé bien plus que prévu pour atteindre 83. Dans l'actualité des valeurs, Macy's s'est envolé de près de 10% sur fond d'une analyse de Jefferies qui a réaffirmé sa recommandation 'achat' sur le titre de la chaine de grands magasins avec un objectif de cours remonté de 18,5 à 20 dollars. L Brands a bondi de près de 9%, entouré après l'annonce d'un nouveau plan de rachat d'actions de 500 millions de dollars, du rétablissement du dividende annuel à 0,60 dollar par action, ainsi que d'un relèvement de la fourchette cible de BPA.

