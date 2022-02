Wall Street: nouvelle séance de hausse en définitive

(Crédits photo : Flickr - Scott Beale )

(CercleFinance.com) - D'abord hésitante, la Bourse de New York a finalement aligné une nouvelle séance de hausse favorisée par des rachats à bon compte : le Dow Jones a avancé de près de 0,8% à 35405 points, de même que le Nasdaq Composite, à 14346 points.



Les indicateurs publiés dans la matinée, portant sur le secteur manufacturier des Etats-Unis en janvier, n'ont pas permis aux investisseurs de se faire une idée plus précise de l'état de la conjoncture et n'ont donc pas affecté la tendance.



L'indice ISM manufacturier s'est établi à 57,6, contre 58,8 en décembre, tandis que l'indice PMI du secteur, calculé par IHS Markit, s'est établi à 55,5 en données définitives pour le mois écoulé, après un niveau de 57,7 en décembre.



Tous ces chiffres - globalement conformes aux attentes - ne semblaient ni indiquer une accélération de la croissance, ni un ralentissement de l'activité qui serait susceptible de conduire la Fed à limiter ses hausses de taux.



Du côté des valeurs, ExxonMobil s'est adjugé 6,4% après un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes et un plan de réorganisation, tandis qu'UPS a grimpé de 14,1% à la suite de bons résultats, de solides perspectives et d'un relèvement de son dividende.



Moderna a gagné 2% au lendemain de la décision de la FDA des États-Unis d'approuver sa demande de licence de produits biologiques pour Spikevax, son vaccin Covid, afin de prévenir la maladie chez les personnes de 18 ans et plus.



En revanche, AT&T a lâché 4,2% après la décision du groupe de scinder sa participation dans WarnerMedia, via une distribution au prorata à ses actionnaires existants, ce qui a amené le conseil à réduire fortement le montant de son dividende annuel.