Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : nouvelle rechute sous le coup du coronavirus Cercle Finance • 05/03/2020 à 16:54









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York est de nouveau emportée jeudi par un accès d'inquiétude concernant le coronavirus, une série de nouvelles jugées préoccupantes ne faisant rien pour dissiper les craintes déjà fortes entourant la propagation de la maladie. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones décroche de 2,4% à 26.430,2 points, tandis que le Nasdaq rétrocède 1,8% à 8857,1 points. Wall Street semblait pourtant avoir retrouvé un second souffle hier avec la parution d'un indice ISM des services ressorti en forte hausse, à contre-pied des anticipations évoquant un ralentissement dû aux effets du coronavirus. 'Le sentiment de marché est affecté par les craintes de voir l'économie mondiale dérailler du fait de la multiplication de mesures de quarantaine prises à travers le monde et des restrictions faites aux voyageurs', explique Wells Fargo. 'Pour ne rien arranger, la Californie a déclaré l'état d'urgence face à l'envolée du nombre de cas confirmés', souligne le gestionnaire d'actifs. Ces informations ne font qu'alimenter l'anxiété des investisseurs, déjà rendus nerveux par la flambée de foyers infectieux dans le monde et des avertissements aux résultats de la part des sociétés cotées. Un trader avertit qu'un passage du Dow Jones sous le seuil des 26.280 points ne ferait qu'aggraver le panorama. 'On peut s'attendre à de nouveaux replis significatifs au cas où le virus devait commencer à avoir un véritable impact sur des villes ou des entreprises', met-il en garde. Ces inquiétudes font évidemment passer au second plan les quelques indicateurs économiques parus dans la matinée. Le Département du Commerce vient ainsi de faire état d'une baisse de 0,5% des commandes à l'industrie en janvier, une baisse bien plus marquée que prévu puisque les analystes anticipaient un repli d'à peine 0,1%. Autre déconvenue, le Département américain du Travail a dénombré 216.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, un chiffre en baisse de 3000 par rapport à la semaine précédente. Les analystes tablaient toutefois sur une baisse légèrement plus forte de cet indicateur, à 215.000 inscriptions.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.