Wall Street : nouvelle rafale de records malgré l'emploi

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi matin, avec de nouveaux records à la clé, malgré le chiffre très décevant des créations d'emploi publié une heure avant la cloche. Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,4% à 34.684,8 points, mais c'est le Nasdaq Composite qui se détache en gagnant 1,2% à 13.800,2 points suite à une brusque détente des taux. L'économie américaine n'a créé que 266.000 postes non-agricoles au mois d'avril, à en croire le dernier rapport mensuel du Département du Travail, un chiffre très éloigné du consensus de marché qui visait un million de nouveaux emplois. Le taux de chômage a parallèlement augmenté de 0,1 point à 6,1%, alors qu'il était attendu en petite baisse, une progression imputable à la révision à la baisse des créations d'emplois sur les deux mois précédents. Les investisseurs semblent néanmoins vouloir relativiser la portée de ces mauvaises nouvelles, qui semblent écarter la menace d'une réduction des rachats d'actifs de la Fed. 'En aucun cas cette statistique ne marque un progrès suffisant pour que la Fed se risque à sortir de sa politique monétaire accommodante', jugent les équipes de Commerzbank. 'Il faudrait pour cela que les données économiques solides s'enchaînent, comme la banque centrale a déjà pu le faire remarquer', ajoute la banque allemande. Cette statistique moins bonne que prévu a fait plonger le rendement des bons du Trésor américain, qui recule de plus d'un point de base sous les 1,55%. Sur le front des devises, le dollar recule soudain de 0,7% vers 1,2150 face à l'euro et se retrouve au plus bas depuis le mois de février. Le grand gagnant du jour reste l'or, qui bondit de près de 1% à 1830,2 dollars l'once.

