Wall Street: nouvelle rafale de doublés 'clôture/intraday'

(CercleFinance.com) - L'euphorie était totale dès l'ouverture des marchés US, et cela a duré jusqu'à 21H15, les investisseurs s'enthousiasmant de façon exubérante pour un 'CPI' légèrement plus faible qu'anticipé (aux inchangé à 3,3% contre 3,4% attendu, après + 0,3% en avril).



Le CPI 'core' (dit de base, qui exclut les éléments volatils que sont l'alimentation et l'énergie) a augmenté pour sa part de 0,2% le mois dernier, conformément aux attentes.



Les programmes d'achat se sont emballés dès l'ouverture et cela duré plus de 6 heures : à 45 minutes de la clôture, le Nasdaq orbitait encore au-delà des 17.725 (+2,2%), le S&P500 à plus de 5.447 (+1,3% et +0,85% au final) avant que la FED ne douche un peu les espérances des opérateurs en matière d'assouplissement monétaire.

Le Dow Jones, trop 'industriel' et pas assez 'GAFAM', s'effrite de -0,1% à 38.710.



Jerome Powell, lors de la conférence de presse qui avait débuté vers 20H30, a indiqué que les taux d'intérêt resteront à un niveau élevé aussi longtemps que nécessaire si 'l'économie reste solide et que l'inflation persiste'.



Il faudrait que la baisse de l'inflation se confirme pendant plusieurs mois, pour que la FED puisse se lancer dans une réduction des taux.



Jusqu'à 21H15, les anticipations d'une 1ère réduction dès septembre était redevenue largement majoritaire.



La désillusion est assez claire : le sondage réalisé auprès des responsables de la Réserve fédérale démontre qu'ils ne pensent -en moyenne- n'abaisser les taux une seule fois en 2024.



Sur les 19 membres du comité de politique monétaire (FOMC), 4 anticipent zéro baisse, 7 tablent sur une seule, et 8 en verraient 2 (et zéro pour privilégier le scénario à 3 dont rêvent encore de nombreux investisseurs).



Mais la déception de Wall Street n'apparaît que relative puisque le Nasdaq engrange plus de 1,50% et réussit un nouveau doublé 'intraday/clôture' (17.725/17.608).



Le Nasdaq a de surcroît ouvert un énorme 'gap d'évasion' de +150Pts au-dessus des 17.343 dans le sillage de habituelles 'vedettes'.



Apple gagne +10% en 2 séances avec +7,2% mardi puis 2,8% hier soir, Nvidia prend sa revanche avec un gain de +3,5% et un nouveau record intraday à 126,9$ (après division par 10 du nominal lundi)... sans oublier Autodesk avec +5,5%, Intuit +4,5% et Micron +4,2% puis Broadcom +2,5%.



Très belle séance sur le marché obligataire : les T-Bonds confirmaient avant le 'CPI' l'embellie de mardi. Les rendements des Treasuries à 10 ans ont plongé de -15Pts (jusque vers 4,247%) avant de réduire un peu leur avance avec -9Pts vers 4,318%.



Le 'WTI' avance de 0,3% vers 78,5$ après avoir culminé à près de 79$.





