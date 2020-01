Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : nouvelle poussée d'aversion au risque Cercle Finance • 06/01/2020 à 15:13









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en baisse lundi matin, victime d'une nouvelle poussée d'aversion au risque après une série de déclarations acrimonieuses de Washington et de Téhéran. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands marchés américains perdent entre 0,6% et 0,7%, annonçant une ouverture en territoire négatif. Suite aux funérailles du général Soleimani, l'Iran a déclaré lundi qu'il ne s'imposait plus de limite en matière d'enrichissement de l'uranium, une décision qui relance les inquiétudes au sujet des ambitions nucléaires du pays. De son côté, le président américain Donald Trump a menacé Téhéran d'une riposte 'disproportionnée' en cas d'attaques contre les intérêts ou citoyens américains. La crainte d'une nouvelle escalade des tensions se traduit logiquement par une progression des cours du pétrole, avec un baril de brut léger américain (WTI) qui avance actuellement de plus de 1,1% à 63,7 dollars. La tendance au repli sur les valeurs refuges se confirme puisque l'once l'or grimpe concomitamment de 1,4% à 1.574,3 dollars, tandis que le rendement des bons du Trésor américain se tasse vers 1,78%. A New York, le mouvement général de baisse devrait toucher plus particulièrement les valeurs financières, puis celles liées à la consommation et à l'industrie. A la lecture de l'actualité géopolitique, le calme affiché par Wall Street peut toutefois surprendre. A cet égard, la correction de 0,8% des indices américains vendredi apparaît presque anodine en comparaison des 15% à 18% gagnés depuis le 2 octobre dernier. 'Les événements géopolitiques sont imprévisibles par nature, mais les épisodes de tensions passés nous apprennent que leur impact sur les marchés tend à rester de courte durée, les effets plus pérennes étant réservés aux marchés régionaux', rappelle UBS. 'De manière générale, ce constat va dans le sens de la détention d'un portefeuille diversifié', fait valoir la banque d'affaires suisse.

