Wall Street: nouvelle désillusion sur les résultats information fournie par Cercle Finance • 20/04/2023 à 15:16

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir dans le rouge jeudi matin dans un climat pénalisé par une nouvelle série de résultats décevants de la part de grands noms de la cote, dont Tesla et AT&T.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains reculent de 0,5% à 0,8%, laissant entrevoir un début de séance difficile.



Les investisseurs accueillent très défavorablement la dernière publication de Tesla, qui a dévoilé hier soir un chiffre d'affaires trimestriel en ligne avec les attentes, mais déçu au niveau de ses marges et de son résultat opérationnel.



Les contrats à terme indiquent que le titre du constructeur automobile américain spécialisé dans les véhicules électriques devrait décrocher de plus de 8% dans les premiers échanges.



'Le groupe avait assuré que sa marge brute demeurerait au-dessus des 20%, mais elle est repassée en-dessous de ce seuil au premier trimestre', s'inquiète un trader.



'Et les choses ne devraient pas aller en s'arrangeant au vu des baisses de prix récemment annoncées par le constructeur', poursuit-il.



Autre publication peu convaincante, AT&T a annoncé ce matin que son flux de trésorerie disponible s'était fortement asséché sur les trois premiers mois de l'année, avec une division par plus de deux.



Suite à la parution de ces chiffres, le titre perdait plus de 5% en cotations avant-Bourse.



Sur le front macroéconomique, les investisseurs ont pris connaissance, une heure avant l'ouverture, de plusieurs statistiques qui n'ont eu qu'un impact modéré sur les marchés.



Attendu en légère hausse, l'indice de la Fed de Philadelphie a replongé de -23,2 en mars à -31,3 ce mois-ci, pour revenir à son plus bas niveau depuis mai 2020.



Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont quant à elles augmenté de 5.000 la semaine du 10 avril pour s'établir à 245.000 contre 240.000 la semaine précédente, ce qui confirme que le marché de l'emploi se détend un peu.



Le regain d'inquiétude concernant la santé de l'économie et les résultats des entreprises pèse sur les cours du pétrole, qui se replie de 1,7% à 77,8 dollars malgré l'affaiblissement du billet vert.



Du côté des taux, le rendement des Treasuries à 10 ans reflue nettement, autour de 3,54%, dans un contexte de retour de l'aversion pour le risque qui profite aux valeurs refuge.



Wall Street réagira en début de séance à deux nouveaux indicateurs d'activité, à savoir l'indice des indicateurs avancés du Conference Board ainsi que les ventes de logements anciens.