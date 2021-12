Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : nouvelle clôture positive des indices actions information fournie par Cercle Finance • 09/12/2021 à 07:25









(CercleFinance.com) - Wall Street a de nouveau terminé en terrain positif mercredi, confirmant donc avoir effacé les pertes liées à l'apparition d'Omicron. Le Dow Jones a grappillé 0,1% à 35755, tandis que le Nasdaq Composite a pris 0,6% à 15787. Les inquiétudes au sujet du nouveau variant de coronavirus ont continué à s'apaiser, à la faveur notamment de propos de Pfizer et de BioNTech sur l'efficacité de leur produit BNT162b2 contre cette souche du SARS-CoV-2. Des atermoiements manifestés ce jour par les investisseurs témoignaient cependant du besoin de trouver de nouveaux catalyseurs avant d'entamer le traditionnel 'rally de fin d'année', l'inflation vendredi constituant le prochain rendez-vous majeur. Côté valeurs, l'action Tesla a gagné 1,6% avec le relèvement d'objectif de cours par New Street Research à 1580 dollars, en perspective des 'nombreux solides catalyseurs' qui devraient animer l'exercice à venir, selon le bureau d'études. Campbell Soup a pris 1,7%, le groupe agroalimentaire ayant confirmé ses objectifs annuels à l'occasion de la publication de résultats pourtant en retrait au titre des trois premiers mois de son exercice 2021-22. Aucun indicateur n'était à l'ordre du jour, hormis les stocks de pétrole brut qui ont diminué d'environ 200.000 barils lors de la semaine du 3 décembre, à 432,9 millions, alors que les stocks d'essence ont augmenté de 3,9 millions de barils.

