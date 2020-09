Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : nouvelle chute des indices après l'emploi US Cercle Finance • 04/09/2020 à 17:19









(CercleFinance.com) - Au lendemain d'une séance en forte baisse (-2,8% sur le Dow Jones, -5% sur le Nasdaq), les indices US plongent de nouveau (S&P500 -2,2%, le Nasdaq -4% et le Dow Jones -1,7%) après la publication d'un rapport sur l'emploi mitigé. L'économie américaine n'a généré que 1,4 million d'emplois non agricoles le mois dernier, là où les économistes espéraient en moyenne un gain d'un peu plus de 1,5 million, mais le taux de chômage a chuté à 8,4%, contre un consensus à 9,9%. 'Les 'créations d'emplois' sont avant tout la poursuite d'un retour des salariés dans leurs entreprises', prévenait ce matin Aurel BGC, ajoutant toutefois qu'un 'recul rapide du taux de chômage rassurerait les investisseurs'. 'Si le marché du travail est solide, les ménages américains consommeront, paieront leurs dettes (positif pour le secteur bancaire) et ils pourraient réduire sensiblement leur épargne accumulée involontairement durant la période de confinement', poursuivait-il. Dans l'actualité des valeurs, Broadcom a dévoilé jeudi soir un BPA ajusté de 5,40 dollars au titre de son troisième trimestre 2019-20, en hausse de près de 5% en comparaison annuelle et battant d'une vingtaine de cents l'estimation moyenne des analystes. Volkswagen souhaiterait relancer son projet d'acquisition de Navistar, selon Bloomberg. Pour rappel, l'Allemand avait proposé en janvier dernier de payer un total de 2,9 milliards de dollars pour le rachat du constructeur de camions. Dans un post publié sur son blog officiel, Twitter annonce travailler sur l'ajout de sous-titres automatisés aux vidéos et sons ajoutés aux tweets des utilisateurs, pour renforcer encore l'accessibilité de sa plateforme de micro-blogging.

