Wall Street: nouvelle chute des indices actions information fournie par Cercle Finance • 10/05/2022 à 07:25

(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains ont chuté lourdement ce lundi à Wall Street, où le S&P 500 a rompu de nouveaux supports techniques, tandis que le Dow Jones a perdu 2% à 32246 points et que le Nasdaq Composite a décroché de 4,3% à 11623 points.



En repli de 3,2% à 3991 points, le S&P a enfoncé le support des 4061 points après avoir successivement franchi à la baisse ceux de 4490, 4373 et 4310 points au cours des jours précédents. Selon les chartistes, son prochain support se situerait à 3980 points.



Les taux ont plus que jamais été les moteurs des marchés, la remontée constante des rendements obligataires américains faisant figure de signal d'une possible entrée de l'économie en récession à plus ou moins court terme.



'Le rendement du bon du trésor à 10 ans a reculé de 10 points de base à 3,03%, mais a tout de même grimpé de 1,52% cette année pour atteindre un sommet jamais vu depuis la fin de 2018', soulignait-on chez Wells Fargo.



La hausse des taux longs relance logiquement les craintes sur un renchérissement du coût du financement des entreprises, qui viendrait pénaliser la croissance économique, mais bon nombre d'économistes préfèrent écarter le scénario d'une récession.



'Techniquement, deux trimestres de baisse consécutifs du PIB sont nécessaires pour entrer en récession, scenario a priori peu probable compte tenu de la vigueur de la consommation et de l'investissement', rappelait ainsi La Financière de l'Echiquier.



Seule donnée macroéconomique parue lundi, les stocks des grossistes ont progressé de 2,3% en mars en rythme séquentiel aux Etats-Unis, après une augmentation de 2,8% le mois précédent (chiffre révisé d'une estimation initiale qui était de +2,5%).



Dans l'actualité des valeurs, Palantir s'est effondré de 21,3% en raison de prévisions décevantes du spécialiste du 'big data', alors que Tyson Foods a gagné 2,2% après des résultats trimestriels solides pour le groupe agroalimentaire.