Wall Street : nouvelle cascade de records malgré FedEx

(CercleFinance.com) - Wall Street semble bien partie pour aligner une sixième séance de hausse d'affilée ce mercredi en dépit de l'absence d'indicateurs économiques ou de nouvelles encourageantes sur le front du commerce international. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,1% à 28.289 points, tandis que le Nasdaq Composite prend 0,1% à 8832,3 points, après avoir établi un nouveau plus haut absolu au-delà des 8842,7 points. 'C'est la plus longue séquence haussière affichée par Wall Street depuis le mois de novembre, avec des records qui tombent en cascade', se félicite un opérateur. 'Les bons indicateurs économiques parus hier et les progrès récemment accomplis dans les discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine alimentent ce sentiment d'appétit pour le risque', explique-t-il. Le sévère profit warning de FedEx - souvent considéré comme un bon baromètre de l'économie américaine - n'affecte pas trop la tendance. Le titre de la société de messagerie cède pourtant près de 10% après cet avertissement motivé par un environnement économique jugé 'faible' et des dépenses qui montent en flèche. General Mills progresse lui de 1,9%, le groupe d'agro-alimentaire ayant dépassé les attentes sur son dernier trimestre fiscal et confirmé ses perspectives annuelles. Sur le front du pétrole, le baril de brut WTI cède 0,8% malgré l'annonce d'une baisse d'environ 1,1 million de barils des stocks commerciaux de pétrole des Etats-Unis, selon des données publiées par l'EIA. Sur une durée de presque deux mois, le pétrole confirme néanmoins son parallélisme quasi parfait avec les marchés d'actions, avec un gain de presque 5%.

