Wall Street : nouvelle cascade de records

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi matin, toujours favorisée par des nouvelles encourageantes concernant l'évolution des discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,7% à 27.699,1 points, après avoir inscrit en début de séance un nouveau plus haut historique à quelque 27.710 points. L'indice Nasdaq Composite - à forte pondération technologique - gagne de son côté 0,7% à 8466,5 points après avoir lui aussi inscrit un nouveau sommet, au-delà des 8474 points. La tendance est portée depuis près d'une semaine par des informations évoquant une amélioration des relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, qui semblent décidés à sortir de l'impasse. 'D'après le Ministère du Commerce chinois, Washington et Pékin se seraient mis d'accord pour abandonner certaines majorations de droits de douane, ce qui montre que des progrès ont été effectués ces dernières semaines en vue de la signature d'un accord de phase 1', souligne un opérateur. La cote est également soutenue un recul plus marqué que prévu des inscriptions au chômage. Le Département du Travail a en effet annoncé ce matin avoir dénombré 211.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, contre 219.000 la semaine précédente. Les analystes tablaient pour leur part sur 215.000 inscriptions. Côté valeurs, Qualcomm s'adjuge plus de 5% après avoir dépassé les prévisions de résultats établies par Wall Street sur le trimestre écoulé, notamment grâce à l'accord de licence conclu avec Apple. Disney s'octroie lui quelque 1,3% dans l'optique de la parution, ce soir, de ses résultats trimestriels.

