Wall Street : nouveaux signes de tension USA-Chine

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en baisse lundi matin, poursuivant son repli des deux dernières séances en réaction à l'apparition de nouveaux signes de tension entre les Etats-Unis et la Chine. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les indices new-yorkais cèdent entre 0,7% et 1%, annonçant une ouverture en territoire négatif. Les investisseurs redoutent l'instauration d'un climat de 'guerre froide' entre Washington et Pékin après les déclarations de Donald Trump accusant un laboratoire chinois d'être à l'origine de l'épidémie de coronavirus. Le président américain - actuellement en perte de vitesse dans les sondages face à son rival démocrate Joe Biden - en a profité pour repasser à l'offensive sur le plan commercial en brandissant la menace de nouvelles surtaxes contre les produits chinois. Ces commentaires rappellent de précédentes passes d'armes entre les deux pays et ravivent l'aversion au risque sur la plupart des marchés mondiaux, avec pour conséquence une baisse des actions et un retour vers les actifs jugés les plus sûrs comme l'or et les obligations d'Etat. 'Nous nous attendons à ce que les marchés d'actions restent volatils, tiraillés entre la levée des mesures de confinement, l'avancée des traitements et des vaccins contre le Covid-19, les indicateurs économiques, l'évolution de l'épidémie et les facteurs politiques', souligne Mark Haefele, le directeur des investissements de la branche de gestion de fortune d'UBS. Autre source de tension, Warren Buffett a révélé ce week-end que sa holding Berkshire Hathaway s'était débarrassé de la totalité de ses participations au sein des principales compagnies aériennes américaines. En dehors de l'actualité liée au coronavirus, une série de résultats trimestriels moins solides qu'attendu (Loews, Tyson Foods) semble également peser sur la tendance.

