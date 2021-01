Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : nouveaux records pour le S&P et le Nasdaq Cercle Finance • 20/01/2021 à 16:57









(CercleFinance.com) - L'indice S&P 500 et le Nasdaq ont établi mercredi matin de nouveaux plus hauts historiques à quelques heures de l'investiture de Joe Biden, symbole de l'ouverture d'une nouvelle ère politique aux Etats-Unis. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones s'adjuge 0,6% à 31.132,1 points, tandis que le Nasdaq Composite bondit de 1,8% à 13.430,5 points après l'inscription d'un nouveau record absolu au-delà de 13.434,5 points. L'ancien bras droit de Barack Obama sera officiellement intronisé mercredi en tant que 46ème président américain, une cérémonie qui donnera lieu à un discours très attendu par les marchés. Après quatre années chaotiques de présidence Trump, Biden devrait appeler ses compatriotes à rebâtir une Amérique unie et tenter de refermer de profondes divisions. Si les investisseurs s'inquiétaient jusqu'ici des conséquences budgétaires et fiscales des promesses du candidat démocrate, ils préfèrent retenir aujourd'hui les éléments encourageants liés à son arrivée au pouvoir. 'Avec la nouvelle administration Biden, nous anticipons un nouveau plan de relance et une concentration sur l'amplification de la vaccination', expliquent les équipes de J.P. Morgan Asset Management. 'La relation sino-américaine devrait être plus stable et prévisible, même si la rivalité entre les deux superpuissances persiste', ajoute le gestionnaire d'actifs. En attendant Biden, le marché a réagi aux dernières annonces de résultats, généralement supérieures aux attentes mais pas toujours bien accueillies par les marchés. Morgan Stanley cède ainsi du terrain (-0,2%) après la publication d'un bénéfice net plus que doublé au quatrième trimestre, porté à la fois par les bons résultats de sa division de trading et les acquisitions d'E*Trade et d'Eaton Vance. Procter & Gamble prend également une pente descendante (-1,3%) en dépit d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, soutenu par sa bonne maîtrise des prix, et un relèvement d'objectifs pour l'exercice en cours. Seul rescapé des publications du jour, Netflix s'envole de 14% après avoir dévoilé des profits trimestriels en baisse, mais annoncé que le nombre de ses abonnés avait franchi, pour la première fois de son histoire, la barre des 200 millions.

