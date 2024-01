Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: nouveaux records en vue, Netflix rassure information fournie par Cercle Finance • 24/01/2024 à 15:15









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York est attendue en hausse mercredi matin, portée par les bons résultats de Netflix, ce qui devrait permettre à l'indice S&P 500 d'établir de nouveaux records dès l'ouverture.



Une demi-heure avant le coup d'envoi des échanges, les contrats 'futures' sur les principaux indices américains avancent de 0,4% à 0,7%, laissant entrevoir un début de séance dans le vert.



En annonçant des résultats bien au-delà du consensus, Netflix a rassuré les investisseurs et poussé les analystes financiers à revoir leurs estimations à la hausse sur le géant du streaming vidéo.



'La fin de l'année a été énorme pour Netflix, le quatrième trimestre ayant apporté 13,12 millions de nouveaux abonnés, son plus grand gain depuis la pandémie', relève Josh Gilbert, analyste de marché pour eToro.



'Après quelques années en dents de scie, Netflix est revenu en force en 2023, affichant l'une des plus fortes croissances de son histoire, grâce à un contenu solide, à la répression du partage de mots de passe et à son nouveau volet publicitaire moins onéreux', ajoute le spécialiste.



'Il y a beaucoup de place pour la croissance à l'horizon, ce qui est une excellente nouvelle pour les investisseurs', conclut le professionnel.



Le titre était attendu en hausse de plus de 10% suite à ces résultats, après avoir déjà grimpé de 35% au cours des 12 derniers mois.



Ces bons résultats permettent aux intervenants de marché de se montrer optimistes sur les performances des grands groupes technologiques, dont les publications sont appelées à se succéder au cours des jours et semaines à venir.



'S'il est vrai que les vendeurs se font du tracas sur les valorisations du secteur technologique, nous pensons que les estimations pour 2024 et 2025 vont être revues à la hausse avec la vague d'investissements dans l'IA qui s'apprête à toucher le marché', prévient Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities.



Les performances de Tesla et d'IBM sont attendues après la clôture des marchés ce soir, avant ceux d'Intel qui tomberont dans la soirée de demain.



Apple, Alphabet et Microsoft publieront quant à eux leurs comptes trimestriels dans le courant de la semaine prochaine.



La saison des publications de résultats bat actuellement son plein et selon les dernières données de FactSet, 62% des sociétés du S&P 500 ont dépassé les attentes, à comparer avec une moyenne de 74% sur dix ans.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.