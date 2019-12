Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : nouveaux plus hauts dans un climat d'euphorie Cercle Finance • 16/12/2019 à 16:54









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a débuté dans le vert lundi matin et inscrit de nouveaux records absolus, toujours soutenue par les signes encourageants en provenance du commerce international. Une heure après l'ouverture, l'indice Dow Jones des 30 principales valeurs industrielles gagne 0,7% à 28.323,7 points et le Nasdaq Composite bondit de 1,1% à 8827,5 points. Il y a quelques instants à peine, le Dow a touché un nouveau plus haut absolu de 28.337,4 points tandis que le Nasdaq atteignait lui aussi un nouveau zénith à 8830,5 points. Depuis le début de l'année, le Dow et le Nasdaq affichent des gains de respectivement 21% et 33%, aidés en grande partie par les espoirs d'un accord commercial sino-américain. La chose semble en bonne voie, puisque Pékin et Washington ont confirmé ce week-end qu'un accord 'de phase 1' devrait être signée dans le courant du mois de janvier 2020. Si certains analystes s'inquiètent du manque de détails fournis par les deux camps, cette trêve offre un répit bienvenu dans le dossier des tensions commerciales internationales, qui empoisonnaient les marchés depuis de longs mois. 'L'important est que l'administration américaine relâche la pression, en témoigne la baisse des tarifs', estime ainsi Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. 'Les élections approchent et Donald Trump souhaite en toute probabilité les aborder dans un contexte économique favorable', explique le professionnel. Tranquillisés sur l'évolution des questions commerciales, les investisseurs ont pu se concentrer sur les indicateurs rassurants du jour. Bonne nouvelle, l'indice d'activité 'Empire State' de la Fed de New York a affiché une hausse ce mois-ci pour s'établir à +3,5, après +2,9 en novembre. L'indice PMI composite d'IHS Markit pour les Etats-Unis ressort quant à lui à 52,2 pour décembre en estimation flash, à comparer à 52 pour novembre, reflétant ainsi une amélioration très légère des conditions opérationnelles dans le secteur privé d'un mois sur l'autre. L'actualité, côté valeurs, s'avère tout aussi porteuse. Pfizer (+2,8%) signe la plus forte hausse de l'indice Dow Jones après avoir annoncé une hausse de 6% de son dividende trimestriel, invoquant un certain optimisme autour de son portefeuille à venir de médicaments. DuPont avance de son côté de 0,7% après avoir trouvé un accord en vue de la fusion de ses activités de nutrition et de biosciences avec IFF dans le cadre d'une nouvelle entreprise valorisée à quelque 45 milliards de dollars.

