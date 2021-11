Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : nouveau triplé de records, Tesla flambe de 8,5% information fournie par Cercle Finance • 01/11/2021 à 23:50









(CercleFinance.com) - Le mois de novembre démarre sur un nouveau carton plein de record à Wall Street : même si les écarts ne sont pas spectaculaires, la hausse semble inexorable avec un 6ème record de clôture du 'S&P' en 8 séances (+0,18% et un 61ème record absolu en intraday à 4.620), le Dow Jones grappille 0,26% (les '36.000' ont été inscrits dès les 1ers échanges) et le Nasdaq +0,66% à 15.596 (malgré le repli de -3,1% d'Alphabet). L'entame de séance de ce nouveau mois boursier semble constituer la prolongation du mois d'octobre : le mouvement haussier amorcé il y a 3 semaines se rit de tous les obstacles, de la situation sanitaire comme des pénuries, de l'inflation comme du soudain ralentissement de la croissance au 3ème trimestre. Le Nasdaq se détache du lot dans le sillage de Tesla (+8,5%), inarrêtable avec une capitalisation de 1.310Mds$ qui dépasse maintenant celle de tous les constructeurs mondiaux réunis, avec ses 2% de parts de marché, et une marge bien inférieure à celle de Porsche. Compte tenu de l'impact haussier de Tesla -qui écrase le reste de l'actualité-, les chiffres du jour n'ont eu qu'une importance secondaire : l'ISM manufacturiers américains fléchit de 61,1 vers 60,8, le sous-indice des commandes chute lourdement, de 66,7 vers 59,8. Son jumeau, l'indice PMI manufacturier calculé par IHS Markit, s'est établi à 58,4 en données définitives pour le mois d'octobre, contre une estimation flash qui était de 59,2, et après un niveau de 60,7 enregistré en septembre. Les prochains temps fort de la semaine seront la publication du PMI et de l'ISM des services, le communiqué de la réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) puis le rapport mensuel sur l'emploi vendredi.

