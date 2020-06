Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : nouveau renversement de tendance Cercle Finance • 25/06/2020 à 17:07









(CercleFinance.com) - Très volatile depuis quelques séances, Wall Street a signé un nouveau renversement de tendance ce jeudi, les indices repassant dans le vert alors que le Congrès américain serait prêt à assouplir la 'Volcker rule' qui garantit la séparation des activités bancaires. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones reprend 0,2% à 25.497,2 points tandis que le Nasdaq Composite reste autour de l'équilibre, à 9908,3 points. Pour mémoire, la règle Volcker est une mesure régulatrice consistant à ériger une muraille entre les dépôts des épargnants et les activités bancaires jugées plus risquées, comme le trading. Ses détracteurs considèrent néanmoins que la règle Volcker peut provoquer un transfert de risques vers des structures moins régulées, susceptibles d'échapper à la surveillance des régulateurs et de soulever des craintes de nature systémique. Au-delà de ces rumeurs sur des aspects purement réglementaires, les opérateurs semblent surtout saluer les chiffres des commandes de biens durables, qui ont rebondi de 15,8% au mois de mai après un plongeon de 18,1% en avril, selon le Département du Commerce, surpassant ainsi le consensus qui visait une progression de l'ordre de 10%. Autre statistique publiée avant l'ouverture, le PIB américain a chuté de 5% en rythme annuel au premier trimestre, à en croire la troisième estimation rendue publique ce matin par le Département du Commerce. Le Département du Travail a quant à lui dénombré 1.480.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, à comparer à 1.540.000 la semaine précédente, un ralentissement qui s'avère moins prononcé qu'espéré. Au niveau sanitaire, le nombre de nouveaux cas de Covid-19 atteint désormais 38.000 contaminations par jour aux Etats-Unis, un nouveau record depuis le pic épidémique du 17 mars, dû à la progression de la pandémie dans deux Etats sur cinq en moyenne. Côté valeurs, Accenture s'adjuge plus de 5% après avoir dépassé les prévisions du marché sur le trimestre écoulé. Apple poursuit son inexorable envolée en gagnant 0,7% alors qu'un nouvel analyste, en l'occurrence Wedbush, a relevé son objectif de cours sur la valeur.

