Wall Street : nouveau record du 'S&P', rebond pétrole à 45,5$

(CercleFinance.com) - Wall Street se montre résilient et ne lâche rien : les scores finaux sont serrés (à plus ou moins 0,1% près) mais les opérateurs retiendront que les pertes initiales ont été facilement comblées et que de nouveaux records de clôture sont battus par le S&P500, à 3.669. Le Dow Jones s'adjuge +0,2% mais ne franchit pas les 30.000 (il plafonne vers 29.884). Le Nasdaq rate d'une cheveu une clôture positive : clôture à -0,05% à 12.350, le Nasdaq-100 finit parfaitement inchangé à 12.453,4... au millième de % près ! Le Dow Jones aurait pu progresser plus nettement sans le plongeon de Salesforce (-8,5%) qui rachète Slack pour 27,7Mds$ (30 fois le chiffre d'affaires) ... mais globalement, les trois grands indices US restent en territoire record, de nouveaux records absolus sont possibles avec un gain de +0,2 ou +0,3% dès ce jeudi. John Williams de la Fed souhaiterait voir le VIX retomber de 22,5 vers 10 comme en début d'année : il n'a pas été exaucé ce mercredi avec une légère dégradation de 1%. Wall Street digère sans aigreur la déception causée par les chiffres de l'emploi dans le secteur privé selon le cabinet ADP : +307.000 emplois aux Etats-Unis en novembre, un score nettement inférieur aux attentes des analystes (prévision médiane de 410.000 mais certains espéraient +550.000), et en nette baisse par rapport aux 404.000 créations d'octobre (chiffre révisé d'une estimation initiale de 365.000). C'est un petit avertissement à 48 heures de la publication du rapport mensuel du Département du Travail (NFP), toujours très suivi par les marchés. La faiblesse du Dollar qui enfonce un nouveau plancher vers 1,20105 contre Euro n'a pas dopé les exportatrices : les plus belles hausses ont profité à Micron +3%, Illumina +1,9%, Alphabet +1,7%, Fox Corp +1,5%, Moderna +1,4%... Côté repli on retrouvait Incyte -3,7%, Tesla -2,7%, Netease -2,1%, Regeneron -1,7%, JD.Com -1,2%. Le secteur qui finit en tête du classement (devant les banques avec +2% en moyenne) est celui des pétrolières avec la hausse de +2,5% du 'WTI' en séance avec une culmination à 45,85$ (accord de poursuite de la limitation des quotas probable) : Valero +6,8%, Apache +6%, Devon +5,7%, Occidental +5%, Exxon +3,7%, Marathon et Halliburton +3,4%...

