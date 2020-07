Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : nouveau rebond après le plan européen Cercle Finance • 21/07/2020 à 16:37









(CercleFinance.com) - Les principaux indices actions américains débutent la séance dans le vert. Le S&P500 est en hausse de 0,4% et le Dow Jones gagne +1%, sur fond de nouvelles positives en provenance d'Europe. Le Nasdaq est stable après la forte progression enregistrée hier (+2,5%). 'Le fonds de reconstruction de l'UE (750 milliards d'euros) et le cadre financier pluriannuel 2021-2027 (1074 milliards) ont été conclus', salue Commerzbank, qui voit dans ce résultat un 'compromis typique de l'UE'. Dans son point du matin, la banque allemande note aussi qu'aux Etats-Unis, 'les Républicains discutent des détails du prochain -le cinquième- paquet d'aides, qui devrait se monter à 1.000 milliards de dollars'. Aucune donnée n'est prévue ce jour aux Etats-Unis, aussi l'attention pourrait-elle se concentrer sur les dernières publications trimestrielles, comme celle d'IBM qui a dévoilé lundi soir un BPA ajusté de 2,18 dollars, supérieur de sept cents au consensus. De même, Coca-Cola et Philip Morris International ont eux-aussi dévoilé des BPA supérieurs aux estimations moyennes des analystes, tandis que Lockheed Martin a relevé ses objectifs pour 2020 à l'occasion de ses résultats de deuxième trimestre. Par ailleurs, eBay a annoncé la cession de son activité de petites annonces à Adevinta, un spécialiste des petites annonces en ligne opérant actuellement dans 15 pays, pour un montant total valorisé à 9,2 milliards de dollars sous forme de cash et d'actions. L'analyste Jefferies confirme sa recommandation 'Achat' sur le titre Gilead, accompagnée d'un objectif de cours de 97 dollars. La cible du broker se trouve ainsi une vingtaine de dollars au-dessus des cours actuels du titre. Jefferies réaffirme également sa recommandation 'achat' sur Kimberly-Clark avec un objectif de cours rehaussé de 165 à 174 dollars, à l'approche des résultats de deuxième trimestre du groupe de produits d'hygiène, prévus le 23 juillet.

