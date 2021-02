Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : nouveau pic de tension sur l'obligataire Cercle Finance • 22/02/2021 à 15:07









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en baisse lundi matin, dans un contexte de marché toujours marqué par la progression des rendements obligataires, une remontée que certains analystes jugent alarmante. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices américains abandonnent entre 0,6% et 1,4%, annonçant une ouverture en net repli. Sur le marché américain des Treasuries, le rendement des obligations du Trésor à 10 ans - considéré comme une référence pour les coûts d'emprunt à travers le monde - se tend encore un peu plus pour désormais atteindre 1,35%. Leur taux - qui a désormais progressé de 26 points de base sur le mois écoulé - se situe à leur plus haut niveau depuis plus d'un an. Pour les analystes d'Exane, cette dynamique est appelée à se poursuivre du fait des perspectives d'accélération de la croissance au cours du second semestre de l'année. 'La hausse des taux constitue un des principaux risques pour le scénario macro-financier de 2021 car cela peut raviver les inquiétudes quant à la valorisation de certains segments de marché (en particulier les actions technologiques américaines)', avertit la société de courtage. Portées par la perspective d'un gigantesque plan de relance de l'économie et des taux d'intérêt toujours au plus bas, les actions américaines ont atteint de riches valorisations ces dernières semaines. Les analystes estiment toutefois que leur valorisation devrait se normaliser après la bonne saison des résultats de 4ème trimestre, qui a conduit bon nombre de professionnels à relever leurs prévisions de profits sur les entreprises cotées, et du fait de la récente dégradation du compartiment obligataire. Les investisseurs restent par ailleurs prudents avant la publication d'un indicateur censé refléter l'évolution future de l'activité économique aux Etats-Unis. Les indicateurs avancés du Conference Board, attendus à 10h00 (heure de New York), devraient avoir progressé de 0,4% au mois de janvier, après une augmentation de 0,3% le mois précédent.

