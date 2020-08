Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : nouveau florilège de records pour le Nasdaq Cercle Finance • 04/08/2020 à 16:52









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en légère baisse mardi matin avant de se retourner en modeste hausse sous l'effet d'un indicateur économique meilleur que prévu. Une heure après l'ouverture, l'indice Dow Jones revient autour de l'équilibre, à 26,670.5 points, tandis que le Nasdaq Composite prend 0,1% à 10,914.8 points, alignant au passage un nouveau florilège de records absolus. Bonne nouvelle sur le front de l'économie, les commandes à l'industrie ont augmenté plus fortement que prévu en juin, essentiellement à la faveur d'une forte demande d'automobiles. Après une hausse de 7,7% en mai, les commandes à l'industrie ont signé une deuxième progression consécutive en juin et augmenté de 6,2%, d'après les chiffres publiés mardi par le Département du Commerce. A titre de comparaison, les économistes anticipaient en moyenne une croissance de l'ordre de 5%. Une nouvelle plutôt rassurante pour les investisseurs, dont les nerfs ont été mis à rude épreuve par une saison des résultats au bilan pour l'instant très contrasté. Les investisseurs continuent par ailleurs de faire l'impasse sur les tensions croissantes entre les Etats-Unis et la Chine et sur le retard pris par le Congrès pour valider un plan de relance. Côté valeurs, Ford progresse de 2% après avoir annoncé le départ de son directeur général depuis 2017, Jim Hackett, qui sera remplacé par Jim Farley, l'actuel directeur général délégué du groupe, à partir du mois d'octobre. Ralph Lauren dévisse de plus de 8% dans le sillage de la publication d'une perte ajustée de 1,82 dollar par action au titre de son premier trimestre 2020-21, à comparer à un BPA presque symétrique de 1,77 dollar un an auparavant.

